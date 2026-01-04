من يحكم فنزويلا فعليا بعد اعتقال مادورو؟ مغردون يتفاعلون

من تحدٍّ علني واتهامات بالجبن، إلى فراغ دستوري وأسئلة السيادة، هكذا اشتعل التفاعل على المنصات الرقمية مع تسارع الأحداث في فنزويلا، بعد تطورات غير مسبوقة وضعت مستقبل الحكم في البلاد على المحك.

ومع تطور الأحداث واعتقال مادورو من قبل الولايات المتحدة بوصفه رئيسا "غير شرعي"، انفجر السؤال الأبرز: من يحكم فنزويلا الآن؟.

وفي خضم هذا الفراغ، برز المسار الدستوري، إذ تمتلك فنزويلا نائبة للرئيس هي ديلسي رودريغيز، التي عينتها المحكمة الدستورية العليا رئيسة مؤقتة، وأدت اليمين رسميا.

وفي أول خطاب لها، أكدت رودريغيز الجاهزية للدفاع عن البلاد، والالتزام بوجود "حكومة قائمة"، والتشديد على عدم السماح بأي اعتداء عسكري أو مساس بقيادة البلاد.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب​ على تولي نائبة الرئيس السلطة بالقول إنها أجرت محادثة مطولة مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وأبدت استعدادها "للقيام بكل ما يلزم"، واصفا إياها بأنها "متعاونة جدا". لكنه أضاف أنها "لا تملك خيارا آخر"، مؤكدا أن بلاده لن تتعامل مع مادورو ثم تنسحب، تاركة الأمور على حالها.

تفاعل واسع

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2026/1/4) جانبا من التعليقات التي قدمت قراءات متعدد للمشهد المتسارع في فنزويلا، إذ رأى هشام أن السيناريو الأرجح ليس معارضة مدنية، بل شخصية "توافقية" من داخل النظام تُقدم كحل وسط دون تغيير جذري.

وأكدت ديانا أن المعارضة الفنزويلية تملك التعاطف الدولي، لكنها تفتقر لمفاتيح الداخل خاصة الأمن والاقتصاد.

واعتبر عبد الله أن فنزويلا ما بعد مادورو ستكون اختبارا لتوازن النفوذ بين واشنطن وموسكو وبكين.

وشددت ناديا على أن الحكم في فنزويلا يقوم على شبكة ولاءات هي: الجيش، والنفط، والقضاء، وأي انتقال حقيقي مرهون بتفكيكها.

وكان فيديو سابق قد ظهر فيه الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وهو يصرخ "يا جبان، انظر إلي مباشرة تعال إليّ! أنا هنا في ميرافلوريس في انتظارك"، لكنه لم يكن موجّها للرئيس الأميركي دونالد ترامب كما اعتقد البعض، بل كان يستهدف إدموندو غونزاليس، أحد أبرز وجوه المعارضة ومنافسه في انتخابات 2024، محمّلا إياه مسؤولية الاحتجاجات التي اندلعت عقب إعلان نتائج شككت فيها المعارضة.

وعقب تلك الانتخابات، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بفوز مادورو واعتبرت النتائج "مزورة"، وفرضت عقوبات على مسؤولي العملية الانتخابية، قبل أن تعترف رسميا بغونزاليس رئيسا منتخبا لفنزويلا.