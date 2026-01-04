"معجزة" غزة والطب ينهض من تحت الرماد.. منصات التواصل فخورة بتخريج مئات الأطباء

احتفلت منصات التواصل الاجتماعي بتخريج عشرات الأطباء الفلسطينيين من فوق أنقاض مستشفى الشفاء المدمر في غزة، في مشهد وصف بأنه "معجزة لا تصدق".

وتخرج -أمس السبت- 230 طبيبا وطبيبة من كليات الطب في جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية ضمن "فوج العنقاء 2025″، بعد رحلة تعليمية شاقة.

الاحتفال الذي نظم في ساحة مجمّع الشفاء الطبي المدمر بعد اجتياحه مرتين خلال العدوان الإسرائيلي جاء احتفاء بالأطباء الذين تخرجوا، على الرغم من الحرب التي شنها الاحتلال على مختلف نواحي الحياة.

ولم ينس المنظمون لحفل التخرج شهداء الطواقم الطبية مبنى الجراحة التخصصية المدمر، وكُتب عليها "نمضي على خطاكم ونكمل مسيرة الطب والإنسانية"، فيما تزيّنت ساحة الاحتفال بصورة شهداء كليات الطب، بشعار "كانوا معنا في الطريق وغابوا عن منصة التخرج".

وكان واضحا ولافتا، الفخر الذي عبرت عنه المنصات والمغردون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر أنه "في قلب الألم ومن بين الركام والحصار خرج الأمل من مستشفى الشفاء".

ويعتبر الصحفي الفلسطيني جهاد حلس أن "هذه ليست صورة عادية، هذه معجزة لا تُصدق".

ويكشف الصحفي عبود بطاح جانبا من معاناة هؤلاء الخريجين بالقول إنهم "لم يتعلموا الطب في قاعات آمنة فقط، بل في الميدان، بين الجرحى والشهداء، تحت القصف ونقص الإمكانيات. تعلموا كيف يكون الطبيب إنسانا قبل أن يكون شهادة، وكيف تُنقَذ الحياة حين يكون الموت قريبا".

ويغرد حساب "دخول متقطع" أن "غزة بحد ذاتها مدرسة تخرج منها أبطال في شتى المجالات".

ويقول الدكتور عبد الناصر صالح إن الخريجين "صدروا للعالم معنى التضحية والاجتهاد في أسمى معانيه".

ووصف "خطاب عمار" هؤلاء الخريجين بأنهم "أفضل الأطباء في العالم".

واعتبر المغرد "mo" أن "هذه المشاهد مشاهد تقهر الاحتلال".

وغرد الصحفي "مصعب الشريف" بأن حفل التخريج "أحلام قد طُلت سماها".

واعتبر الأكاديمي رامي عبده أن حفل التخريج "مشهد يستحضر أيضا ذكرى مئات الأطباء والأكاديميين الذين قتلتهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة في غزة".

ويغرد الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة بأن "فوج العنقا.. حين ينهض الطب من تحت الرماد".

ويغرد الدكتور باسم نعيم أن "غزة وأهلها، كالعنقاء قادرون على صناعة الحياة من العدم وقادرون على التعافي رغم كل تلاوين المرض".

ويصف الدكتور وصفي عاشور أبو زيد بأن "الأمل بطل غزاوي".

ويغرد حساب "إسناد" بأنه "على أنقاض المستشفى المهدّمة، ومن مكان قصف وقتل وأسر أطباء غزة، أقام الغزيّون حفل تخرّج 230 طبيبا جديدا للقطاع".

ويرى حساب "@najlh808080" أن "غزة العزة منصورة إن شاء الله".