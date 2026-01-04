مقتل 30 شخصا وخطف آخرين بهجوم في نيجيريا

قُتل أكثر من 30 شخصا وخُطف آخرون، السبت، في ولاية النيجر الواقعة وسط شمال نيجيريا، وذلك "على يد قطاع طرق"، وفق الشرطة، في إشارة إلى أعضاء بعصابات إجرامية تغرق البلاد في العنف.

واقتحم مسلحون قرية كاسوان داجي في منطقة بورجو التابعة لولاية النيجر مساء أمس السبت، وأطلقوا النار على السكان.

كما قاموا بتدمير السوق المحلي والعديد من المنازل، طبقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر واسيو أبيودون في بيان.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر واسيو أبيودون: "قضى أكثر من 30 ضحية خلال الهجوم، كما خُطف آخرون".

وحدد اثنان على الأقل من السكان حصيلة القتلى بـ37 شخصا، وقالا إنها يمكن أن تكون أعلى بكثير، نظرا لأنه لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين حتى اليوم الأحد.

وتلك الهجمات شائعة في نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، حيث غالبا ما تستهدف عشرات العصابات المارقة الساعية للسيطرة، المجتمعات النائية التي تفتقر إلى حد ما للأمن والوجود الحكومي.

وتنفذ عصابات إجرامية، يسمّيها السكان المحليون "قُطّاع طرق"، عمليات خطف جماعي للحصول على فدية، وعمليات نهب في قرى تقع في شمال غرب نيجيريا ووسطها الشمالي بشكل منتظم.