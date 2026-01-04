مقاتلات بريطانية وفرنسية تقصف موقعا وسط سوريا

قصفت مقاتلات بريطانية وفرنسية في وقت متأخر من مساء أمس السبت موقعا قرب تدمر وسط سوريا قالت لندن إنه مخزن أسلحة تحت الأرض كان تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع البريطانية قالت فيه إن المؤشرات الأولية تفيد بأن الهدف -الذي يقع على بعد أميال قليلة شمالي تدمر- قد تم ضربه بنجاح.

وذكرت الوزارة أن المخزن الواقع تحت الأرض يشتبه في أنه كان يُستخدم سابقا من قبل تنظيم الدولة في سوريا.

وأضافت "استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز "بيفواي 4″ لاستهداف عدد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة".

وتابعت الوزارة "بينما يجري الآن تقييم مفصل تشير المؤشرات الأولية إلى أن الهدف تم تدميره بنجاح، ولا وجود لمؤشرات على تعرّض مدنيين لخطر".