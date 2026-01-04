مسار تفاوضي جديد في اليمن برعاية سعودية لبحث قضايا الجنوب والشرق

أكد الدكتور متعب بازياد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي دعا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات استجابة لمناشدات من قوى ومكونات سياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية، طالبت بعقد مؤتمر حوار لمناقشة قضايا السلام في اليمن عموما، وفي تلك المحافظات خصوصا.

وأضاف بازياد في تصريحات لقناة الجزيرة أن الرئيس العليمي نقل هذه الرغبة إلى المملكة العربية السعودية التي استجابت للدعوة ووجهت دعوة رسمية لاستضافة مؤتمر سلام خاص بالمحافظات الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية حاليا لحصر الأطراف المشاركة، مع حرص الرياض على ضمان تمثيل واسع لأبناء تلك المحافظات.

وأكد بازياد أن الحوار المرتقب يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا المطروحة، بما فيها القضايا المتعلقة بجنوب اليمن وشرقه، في إطار السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء التوترات القائمة عبر الحلول السياسية.

وقال إن التقدم الميداني الذي أحرزته قوات "درع الوطن" في محافظتي حضرموت والمهرة يجري ضمن خطة عامة أعدتها الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس القيادة الرئاسي، وبما يضمن تنفيذ العملية بأقل قدر ممكن من الأضرار والإصابات حفاظا على أرواح المدنيين وحقنا للدماء.

وأوضح بازياد أن التحركات العسكرية جاءت استجابة لما وصفه بالانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون في المحافظات الشرقية، ولا سيما حضرموت والمهرة خلال الأسابيع الماضية من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا أن الهدف الأساسي للعملية هو حماية السكان وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك كان على تواصل دائم مع السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، لمتابعة تطورات الأوضاع ومعالجة أي فراغات أو إشكاليات قد تنجم عن العملية العسكرية التي بدأت فجر أمس، لافتا إلى أن الأولوية تتمثل في استمرار تقديم الخدمات العامة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات تمس المال العام أو الخاص.

وبيّن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء أن محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي يتولى قيادة العملية ميدانيا في المحافظة، باعتباره المحافظ المفوض والمكلف بقيادة قوات "درع الوطن" هناك، وبما يضمن إدارة المرحلة وفق الأطر القانونية والإدارية للدولة.