كيف كشفت طلبات البيتزا استعدادات أميركا لعملية فنزويلا؟

في زاوية لافتة سبقت التطورات الأخيرة في فنزويلا، عاد إلى الواجهة ما يُعرف بـ"مؤشر البيتزا"، وهو مصطلح غير رسمي يُستخدم منذ عقود بين متابعين ومهتمين بالشأن السياسي والعسكري الأميركي، للربط بين الارتفاع المفاجئ في طلبات توصيل "البيتزا" إلى مؤسسات حكومية حساسة في واشنطن وبين قرب وقوع أحداث كبرى.

ويقوم هذا المؤشر، وفق متداوليه، على فرضية أن التحضير لعمليات سياسية أو عسكرية واسعة النطاق، يدفع الموظفين والمسؤولين في أماكن مثل وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية والبيت الأبيض إلى البقاء لساعات متأخرة داخل مكاتبهم، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في طلبات الطعام، وعلى رأسها البيتزا.

ورغم التأكيد على أن المؤشر غير علمي ولا يُعد دليلا دقيقا، فإنه يُستخدم كمؤشر رمزي لدى بعض المتابعين على أن أمرا ما يُحضَّر خلف الكواليس.

وقبيل بدء العمليات العسكرية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، رُصد نشاط غير اعتيادي تمثل في ارتفاع ملحوظ بطلبات البيتزا من مطاعم قريبة من محيط البنتاغون (مقر وزارة الدفاع)، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين هذا النشاط وتطورات فنزويلا.

تفاعل لافت

ورصد برنامج "هاشتاغ" عبر الجزيرة مباشر تفاعلا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي تناول ما عُرف بـ"مؤشر البيتزا" وربطه بالتطورات الأخيرة.

وفي تعليق يعكس قناعة بفاعلية هذا المؤشر، كتبت إدفوي:

"نظرية البيتزا تثبت قوتها". بواسطة إدفوي

وفي تفاعل آخر يحمل دلالة سياسية مباشرة، قال مايكل غويا:

"عندما يأكل البنتاغون والبيت الأبيض الكثير من البيتزا في المساء، تسقط الكثير من القنابل والصواريخ في الصباح". بواسطة مايكل غويا

أما دوغ غاي فاختار السخرية للتعبير عن فكرته، وكتب قائلا:

"يا رفاق سنهاجم فنزويلا، من جائع؟". بواسطة دوغ غاي

وفي تعليق أخير، توقف مايكل هاتريك عند تكرار هذا المشهد، قائلا:

"بجدية، البنتاغون يحتاج إلى مطعم بيتزا داخله يعمل على مدار الساعة". بواسطة مايكل هاتريك

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وعقيلته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.