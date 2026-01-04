كيف ابتلعت روسيا الطعم؟ خدعة استخباراتية أوكرانية تشعل المنصات

أشعلت خدعة استخباراتية أوكرانية تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، بعد انكشاف أن خبر اغتيال أحد أخطر معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مفبركا، في واقعة أربكت موسكو وفتحت نقاشا حول كفاءة أجهزتها الأمنية وأساليب كييف في الحرب الخفية.

وتعود القصة إلى دينيس كابوستين، المصنف في روسيا كأخطر المعارضين لبوتين، ومؤسس وقائد فيلق المتطوعين الروس الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية منذ عام 2022.

ونفذ كابوستين عمليات هجومية داخل مناطق روسية إستراتيجية أبرزها بيلغورود، مما جعله هدفا أمنيا "ثمينا" بالنسبة لموسكو، التي حكمت عليه بالمؤبد ورصدت 500 ألف دولار مقابل تصفيته.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الفيلق الذي يقوده كابوستين مقتله، قائلا "اغتيل قائدنا دينيس كابوستين بشكل بطولي على محور جبهة زاباروجيا.. سنثأر حتما".

ودعمت الاستخبارات الأوكرانية الرواية بفيديو يظهر طائرة مسيّرة انتحارية تصطدم بحافلة كان بداخلها، في حين وثقت طائرة أخرى الحافلة وهي مشتعلة.

وانتشر الخبر بسرعة في الصحف الروسية والمواقع الأوكرانية، وتداوله رواد المنصات الرقمية على نطاق واسع، بينما احتفت وسائل الإعلام الروسية بما اعتبرته "إنجازا استخباراتيا".

لكن بعد يومين فقط، تبدد المشهد، إذ ظهر كابوستين في فيديو جديد حيا، إلى جانب ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ورئيس وحدة "تيمور" التي يقاتل ضمن صفوفها، مع صورة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف.

لاحقا، أعادت الاستخبارات الأوكرانية نشر فيديو "الاغتيال" تحت عنوان "فيديو بنصف مليون دولار"، في إشارة إلى قيمة المكافأة الروسية، مؤكدة أن العملية كانت خدعة متقنة أسقطت شبكة من المخططين لاغتيال كابوستين وأقنعت موسكو بأنه "اختفى ومات".

آراء وتكهنات

وعكس التفاعل الكبير على المنصات انقساما واضحا، إذ رأى ألكسندر أن إعلان بقاء كابوستين حيا قد يخفي نية أوكرانية للتخلص منه لاحقا.

يظهر أن أوكرانيا تريد هي الأخرى التخلص منه. لو كانوا فعلا يريدون إبقاء الأمر سرا، لكانوا قد أبقوه كذلك. فلماذا يعلنون عنه؟ إلا إذا كانوا يريدون التخلص منه..هذا واضح. بواسطة ألكسندر

وشكك خالد في القصة برمتها، معتبرا أن من الصعب خداع الاستخبارات الروسية بهذه السهولة.

عجيب الخبر صراحة. أقنعونا ودخلها في تفكير كل عربي أن المخابرات الروسية التي تعرف كل شيء وتصل لكل مكان خدعتها المخابرات الأوكرانية ببساطة وما كشفت الفيديو المفبرك..أظن أنها خدعة من روسيا. بواسطة خالد

ووصف خليل ما جرى بـ"ضربة معلم" بعد إعلان أوكرانيا تخصيص الأموال لاحتياجات جيشها.

روسيا خصصت نصف مليون دولار لتنفيذ العملية وبالأخير أوكرانيا قالت إنها ستخصص الأموال لاحتياجات الجيش الأوكراني. والله ضربة معلمية يا أوكرانيا! بواسطة خليل

أما عبد الله فتحدث عن هزائم استخباراتية روسية متتالية، محذرا من أن مصير كثير من هذه الشخصيات يكون القتل في النهاية.

هزائم متتالية للمخابرات الروسية من طرف عدوتها الأوكرانية يطرح العديد من الأسئلة ولكن أغلب هؤلاء الأشخاص يقتلون بالنهاية لأن الأنظمة تتخلص منهم في المستقبل. بواسطة عبد الله

من جانبه، اعتبر إبراهيم أن ما حدث يكشف هشاشة الاستخبارات الروسية.

روسيا بكل مخابراتها وقوتها استخباراتيا تصدق وتقع في فخ مثل هذا؟ هذا دب روسي من ورق على ما يبدو. بواسطة إبراهيم

يشار إلى أن هذا الجدل أعاد إلى الأذهان واقعة عام 2018، حين لفّقت كييف اغتيال الصحفي الروسي المعارض أركادي بابتشينكو قبل أن يظهر حيا لاحقا، فيما يبدو طريقة أوكرانية لحماية معارضي بوتين.