كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه بحر اليابان اليوم الأحد، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الطراز في اتجاه "بحر الشرق"، وهو الاسم الكوري لبحر اليابان.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع اليابانية إلى رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض.

ويُعد هذا الإطلاق أحدث عرض للأسلحة من قبل كوريا الشمالية قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم المرتقب في يناير/كانون الثاني الجاري أو فبراير/شباط المقبل لتحديد الأهداف السياسية الرئيسية، وهو الأول منذ المؤتمر الثامن عام 2021.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجرت كوريا الشمالية تجربة باليستية بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة سول لتطوير غواصة نووية الدفع.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ ​أون دعا ‌إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للأسلحة الموجهة التكتيكية في زيارته الأحدث لمصنع ذخائر.

وفي ‌الأسابيع القليلة الماضية أجرى كيم زيارات عدة لمصانع الأسلحة، بالإضافة إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية، وأشرف على اختبارات ‌صواريخ.

وفي السنوات الأخيرة زادت بيونغ يانغ وتيرة تجاربها الصاروخية.