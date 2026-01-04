قتيل بقصف على بيلغورود وكييف تعلن حصيلة قياسية للغارات الروسية

أفادت السلطات الروسية بمقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بالمسيّرات على منطقة حدودية مع أوكرانيا، في حين أعلنت كييف أن روسيا شنت أكثر من ألفيْ غارة جوية على أوكرانيا خلال أسبوع رأس السنة.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن رجلا قُتل وأصيبت امرأة وطفل عمره 4 سنوات في هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة استهدف سيارة في المنطقة الحدودية الواقعة غرب روسيا.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق تليغرام إن المصابَين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، مضيفا أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في السيارة بعد الهجوم.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا صباح اليوم الأحد، إضافة إلى 90 مسيرة أسقطتها خلال الليل بما في ذلك 3 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو.

في غضون ذلك، قال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 16 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

ألْفا غارة

وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت أكثر من ألفيْ غارة جوية على أوكرانيا خلال أسبوع رأس السنة، داعيا الحلفاء إلى تقديم المزيد من الدعم لبلاده.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام، إن "استقرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها هما ما يمكن فعليا أن يدفع موسكو نحو الدبلوماسية، ونحن نعتمد على المزيد من المساعدات الدفاعية".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا استخدمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1070 قنبلة انزلاقية، ونحو ألف طائرة مسيّرة، و6 صواريخ ضد أوكرانيا.

هجوم على خاركيف

وفي مقطع فيديو، تحدث زيلينسكي أيضا عن الهجوم الذي استهدف مدينة خاركيف شرقي البلاد في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وذكرت السلطات، اليوم الأحد، أن عدد القتلى الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف ارتفع إلى 4، كما أصيب أكثر من 30 شخصا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية الجارية، أعرب زيلينسكي مجددا عن أمله في التوصل إلى سلام عادل ودائم. وقال إن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية مستقبلية من الولايات المتحدة وأوروبا وشركائها فيم يعرف بـ"تحالف الراغبين".