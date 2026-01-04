غانا تتحرك دبلوماسيا للإفراج عن مواطن محتجز في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الغانية أن السلطات الأوكرانية أبلغت أكرا رسميا باعتقال مواطن غاني واحتجازه باعتباره "أسير حرب". وأوضح الوزير سامويل أوكودزيتو أبلوكوا أن بلاده تحققت من هوية المحتجز بعد تلقي المعلومات من الجانب الأوكراني، مؤكدا أن الحكومة تتابع القضية عن كثب وتعتبرها أولوية في أجندتها الدبلوماسية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المواطن الغاني كان قد سافر إلى موسكو في يوليو/تموز 2024، ويعتقد أنه انضم إلى وحدة قتالية روسية قبل أن يلقى عليه القبض، ليصبح بذلك أحد الأسرى الذين تحتجزهم كييف في سياق الحرب المستمرة مع روسيا.

وأكد وزير الخارجية الغاني أن بلاده بدأت اتصالات مباشرة مع السلطات الأوكرانية لضمان الإفراج عن مواطنها المحتجز. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها أينما كانوا، مشيرا إلى أن هوية المحتجز لم تكشف حفاظا على خصوصيته وأمنه الشخصي. كما أوضح أن الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى التوصل إلى حل يضمن عودته سالما إلى بلاده.

أبعاد دبلوماسية

وتعكس هذه القضية كيف يمكن أن تمتد آثار الحرب الروسية الأوكرانية إلى دول بعيدة مثل غانا، لتضعها أمام تحديات دبلوماسية وإنسانية معقدة، وتثير أسئلة حول دور الحكومات الأفريقية في حماية مواطنيها من الانخراط في صراعات خارجية.

وبحسب مراقبين سيعزز نجاح غانا في الإفراج عن مواطنها كونها دولة حريصة على مواطنيها في الخارج، في حين قد يؤدي استمرار احتجازه إلى فتح نقاش داخلي واسع حول ظاهرة الهجرة غير النظامية والبحث عن فرص عمل في مناطق النزاع. كما أن القضية قد تصبح اختبارا للعلاقات الدبلوماسية بين أكرا وكييف، وربما مع موسكو أيضا، في ظل التوازنات الدولية المعقدة التي تفرضها الحرب.