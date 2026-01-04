عطل "غير مسبوق" يوقف حركة الطيران باليونان

توقفت حركة الطيران في ‍جميع أنحاء اليونان ‍لعدة ساعات اليوم الأحد، جراء عطل "غير مسبوق" في الترددات اللاسلكية، قبل أن تُستأنف الرحلات تدريجيا بحلول الظهيرة.

وحسب المكتب الإعلامي في مطار أثينا -الذي استقبل 31,6 مليون مسافر خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025- "لم تهبط أو تقلع أي طائرة لمدة ساعتين على الأقل".

وتم تحويل مسار معظم الطائرات المتجهة إلى المطارات اليونانية إلى تركيا لمدة تصل إلى 3 ساعات، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية.

وقال رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية اليونانية بانايوتيس بساروس إنه "لسبب ما، انقطعت جميع الترددات فجأة، ولم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو".

وأضاف بساروس أن المشكلة ناجمة ‌على ما يبدو عن عطل في أنظمة الترددات اللاسلكية المركزية بنظام مراقبة منطقة أثينا ومقدونيا، وهو أكبر مركز لمراقبة الحركة الجوية في البلاد، ويُعنى المركز بمراقبة منطقة معلومات الطيران ‌بأثينا، وهي مساحة شاسعة بالمجال الجوي.

غير مسبوق

من جهتها، أكدت الرابطة أن المراقبين يستخدمون كافة الوسائل المتاحة لضمان تسيير الرحلات بأمان، ووصفت حجم العطل اليوم بأنه "غير ‌مسبوق ولا يمكن قبوله".

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن بعض الرحلات التي تحلّق في المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيودا فُرِضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلّق بالسلامة.

وبحلول ظهر اليوم، أكدت السلطات استعادة بعض الخدمات بشكل محدود بعد أن لجأ الطيارون إلى استخدام ترددات احتياطية للتواصل مع وحدات المراقبة الجوية على الأرض.

وأفاد مسؤول يوناني بأن السلطات تمكّنت من رفع عدد الرحلات المغادرة من المطارات اليونانية إلى 45 رحلة في الساعة، وذلك في وقت لاحق بعد الظهر.