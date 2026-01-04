الجيش الفنزويلي يتأهب بعد اعتقال مادورو واستنفار على حدود كولومبيا

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو اليوم الأحد وضع القوات المسلحة في أنحاء البلاد في حالة تأهب "لضمان السيادة"، كما اعترف بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة للبلاد، غداة اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية خاصة.

يأتي ذلك في حين ساد هدوء حذر العاصمة كراكاس، بعد يوم من الإطاحة بمادورو واعتقاله، حيث شهدت المدينة حركة ضئيلة للمركبات، وظلت المتاجر ومحطات الوقود وغيرها من المحال التجارية مغلقة.

وأكد بادرينو -في بيان عبر ​التلفزيون الرسمي- أن عددا كبيرا من أفراد الفريق الأمني للرئيس قتلوا في العملية الأميركية التي مكنت من اختطافه أمس السبت ونقله للولايات المتحدة.

ولم ‌يُحدد بادرينو عددا دقيقا للقتلى، لكنه أيّد إعلان ‌نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز ‌رئيسة مؤقتة للبلاد بعد أن أصدرت المحكمة العليا مساء السبت أمرا بتوليها السلطة لمدة 90 يوما.

وطالب المسؤول الفنزويلي بإطلاق سراح مادورو، منددا بقتل بعض من أفراد حراسته "بدم بارد".

كما حث الفنزويليين على استئناف حياتهم الطبيعية غداة العملية العسكرية الأميركية، قائلا "أدعو الشعب الفنزويلي إلى استئناف جميع أنشطته، الاقتصادية منها والعملية والتعليمية، خلال الأيام المقبلة".

استنفار كولومبي

من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشير أن أكثر من 30 ألف جندي كولومبي متمركزون على طول حدود البلاد مع فنزويلا.

وأكد سانشير أن القوات تعطي الأولوية لمناطق تتمركز فيها اثنتان من منظمات تهريب المخدرات.

وفي وقت سابق السبت، كلفت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس بتولي منصب الرئيس بالوكالة في ظل غياب نيكولاس مادورو.

ونص قرار المحكمة على أن تتولى رودريغيز بصفتها رئيسة بالوكالة جميع الواجبات والصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك لضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن، حسبما صرحت رئيسة الدائرة الدستورية تانيا داميليو أثناء تلاوتها القرار في بث تلفزيوني رسمي.

إعلان

ولم يعلن القضاة حاليا مادورو غائبا بشكل نهائي، مما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوما.

يذكر أن مادورو وصل إلى الولايات المتحدة مساء السبت بالتوقيت المحلي بعدما اعتقلته قوات أميركية خلال عملية عسكرية في كراكاس، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك غدا الاثنين.