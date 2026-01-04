روبيو يلوّح بخيار الغزو البري لفنزويلا ويؤكد استمرار "الحظر النفطي"

لوّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

وقال روبيو لشبكة "سي بي إس" الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أميركا والشعب الفنزويلي".

وأضاف الوزير الأميركي أن عائدات النفط "لا تصل إلى الشعب وإنما يتم نهبها ولهذا فرضنا حظرا عليه"، مؤكدا أن قطاع النفط الفنزويلي متخلف ويحتاج إلى الكثير من المساعدة.

وتوقع روبيو تغييرات في إدارة صناعة النفط لصالح الشعب الفنزويلي ووقف تهريب المخدرات، مضيفا "نحن في حرب ضد منظمات تهريب المخدرات ولسنا في حرب ضد فنزويلا".

وألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي ‍نيكولاس مادورو في عملية عسكرية، فجر أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهورا من قبل إدارة ترامب.

وكانت طائرة تقل مادورو وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين وصلت إلى نيويورك مساء أمس بالتوقيت المحلي حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن.