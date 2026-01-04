تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا بالوكالة

كلفت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية مساء السبت ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس بتولي منصب الرئيس بالوكالة في ظل غياب نيكولاس مادورو الذي اعتُقل في كراكاس خلال عملية نفذتها القوات الأميركية.

ونص قرار المحكمة على أن تتولى رودريغيز بصفتها رئيسة بالوكالة جميع الواجبات والصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك لضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن، حسبما صرحت رئيسة الدائرة الدستورية تانيا داميليو أثناء تلاوتها القرار في بث تلفزيوني رسمي.

ولم يعلن القضاة حاليا مادورو غائبا بشكل نهائي، مما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوما.

وفي وقت سابق، طالبت رودريغيز بالإفراج فورا عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مؤكدة أن مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، وذلك في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي عقب اجتماع للمجلس الدفاعي الوطني.

وخلال الكلمة، أشارت إلى أن الشعب الفنزويلي لبى نداء التعبئة الذي كان الرئيس مادورو قد أعلنه سابقا، مؤكدة نزول الكوادر الشعبية إلى الشوارع، وانتشار القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وأجهزة أمن المواطن، في إطار ما وصفته بالدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية بعد "هجوم وحشي" تعرضت له البلاد فجر السبت.

يذكر أن مادورو وصل إلى الولايات المتحدة مساء السبت بالتوقيت المحلي بعدما اعتقلته قوات أميركية خلال عملية عسكرية في كراكاس، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك غدا الاثنين.