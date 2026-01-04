تكليف ديلسي رودريغيز بتولي رئاسة فنزويلا بالوكالة

كلّفت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية، اليوم الأحد، ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس بتولي منصب الرئيس بالوكالة في غياب نيكولاس مادورو، الذي اعتُقل فجر السبت في كاراكاس خلال عملية نفذتها القوات الأميركية.

ونص حكم المحكمة على أن تتولى رودريغيز، بصفتها رئيسة بالوكالة، جميع الصلاحيات والواجبات والصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك لضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن، حسبما صرحت رئيسة الدائرة الدستورية تانيا داميليو أثناء تلاوتها الحكم في بث تلفزيوني رسمي.

وأضافت أن المجلس يعلن اختصاصه وسيناقش الأمر بهدف "تحديد الإطار القانوني الواجب تطبيقه لضمان استمرارية الدولة، وإدارة شؤون الحكم، والدفاع عن السيادة في حال غياب الرئيس مادورو قسرا".

ولم يُعلن القضاة حاليا مادورو غائبا بشكل نهائي، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوما.

وأمس السبت، طالبت رودريغيز بالإفراج فورا عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مؤكدة أن مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، وذلك في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي اليوم السبت عقب اجتماع للمجلس الدفاعي الوطني.

وخلال الكلمة، أشارت إلى أن الشعب الفنزويلي لبى نداء التعبئة الذي كان الرئيس مادورو قد أعلنه سابقا، مؤكدة نزول الكوادر الشعبية إلى الشوارع، وانتشار القوات المسلحة الوطنية البوليفارية وأجهزة أمن المواطن، في إطار ما وصفته بالدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية بعد "هجوم وحشي" تعرضت له البلاد فجر السبت.

يذكر أن مادورو وصل إلى الولايات المتحدة مساء السبت بالتوقيت المحلي بعدما اعتقلته قوات أميركية خلال عملية عسكرية في كاراكاس، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك غدا الاثنين.