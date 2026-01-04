الشرطة الإسرائيلية تقتل شابا من قرية ترابين البدوية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة قتلت شابا في قرية ترابين الصانع البدوية في النقب التي شهدت في وقت سابق اشتباكات حيث تتهم إسرائيل شبان القرية باستهداف مستوطنات.

وخلال الفترة الماضية، صعدت وسائل إعلام إسرائيلية وشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي من الخطاب التحريضي ضد سكان ترابين، استنادا إلى اتهامات تزعم تورط عدد من أبناء القرية في استهداف تجمعات استيطانية يهودية مجاورة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد نشر في وقت سابق على منصة "إكس" منشورا يهدد فيه أهالي ترابين، قال فيه "هم ظنوا أنهم يبعثون إلي برسالة تقول: (بن غفير، كن حذرا). وأنا أقول لهم: لن أكون حذرا فحسب، بل أنوي المضي بكل قوة. غدا سأصل إلى ترابين، وسيرون أكبر عدد من الشرطة. لن يهددوني".

وتخوض ترابين، إلى جانب قرى عربية أخرى مسلوبة الاعتراف في النقب، صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستعمرات زراعية وبلدات يهودية فوق الأراضي العربية، وفق ما يؤكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم.

وأشار الأعسم -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أن القرى العربية تواجه مخططات متقدمة للإخلاء تحت ذرائع متنوعة، تتمحور حول سياسة ثابتة ملخصها حشر أكبر عدد من العرب في أقل مساحة ممكنة، مقابل توزيع عدد قليل من اليهود على مساحات واسعة من الأرض.