الرئاسة اليمنية: ندعو الانتقالي إلى إنهاء فوري وغير مشروط لكل القيود على حركة المواطنين

دعت الرئاسة اليمنية، اليوم الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء فوري وغير مشروط لكل القيود المفروضة على حركة المواطنين، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكا جسيما للدستور ومخالفة لاتفاق الرياض".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي،"توجيهاته باتخاذ إجراءات صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة وحماية الممتلكات في محافظة حضرموت، وذلك عقب تمكن قوات "درع الوطن" من السيطرة على المواقع العسكرية والأمنية بالتنسيق واستهادتها من قوات الانتقالي.

وـوضحت "سبأ" أن العليميشدد خلال اتصالاته بمحافظ حضرموت وقائد قوات "درع الوطن" في المحافظةسالم الخنبشي، على أهمية حماية المؤسسات وردع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، داعيًا أبناء حضرموت إلى دعم السلطات المحلية والقوات في الحفاظ على السلم الأهلي.

كما أجرى الرئيس اتصالا بمحافظ المهرة للاطلاع على الأوضاع العامة، مؤكداً أهمية تسليم المعسكرات والمنشآت السيادية لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار، وفق وكالة سبأ.

وأشاد العليمي بالدور السعودي في رعاية مؤتمر الحوار المرتقب حول "القضية الجنوبية"، معتبرًا ذلك خطوة تعكس حرص المملكة على دعم اليمن واستقراره، داعيًا المجلس الانتقالي إلى "التراجع عن الإجراءات الأحادية" والانخراط في مسار الحوار.