الرئاسة اليمنية تدعو الانتقالي لإنهاء القيود على حركة المواطنين إلى عدن

دعت الرئاسة اليمنية، اليوم الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء فوري وغير مشروط لكل القيود المفروضة على حركة المواطنين إلى عدن، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل "انتهاكا جسيما للدستور ومخالفة لاتفاق الرياض".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن "القيادة تتابع بقلق الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للانتقالي ، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة".

وأكد المصدر أن هذه "القيود المفروضة واحتجاز مسافرين بينهم عائلات ومرضى وطلاب، إضافة إلى اعتقالات واختطافات في عدن، تشكل خرقًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وتقوض السلم الاجتماعي"، وفق وكالة "سبأ".

ودعا المصدر المجلس الانتقالي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لهذه القيود، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي "إجراءات أحادية" من شأنها الإضرار بالمصالح العامة.

وكانت وكالة سبأ نقلت عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، "توجيهاته باتخاذ إجراءات صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة وحماية الممتلكات في محافظة حضرموت، وذلك عقب تمكن قوات "درع الوطن" من السيطرة على المواقع العسكرية والأمنية بالتنسيق واستهادتها من قوات الانتقالي.

وأوضحت أن العليمي شدد خلال اتصالاته بمحافظ حضرموت وقائد قوات "درع الوطن" في المحافظة سالم الخنبشي، على أهمية حماية المؤسسات وردع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، داعيًا أبناء حضرموت إلى دعم السلطات المحلية والقوات في الحفاظ على السلم الأهلي.

كما أجرى العليمي اتصالا بمحافظ المهرة للاطلاع على الأوضاع العامة، مؤكداً أهمية تسليم المعسكرات والمنشآت السيادية لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار، وفق وكالة سبأ.

وأشاد العليمي بالدور السعودي في رعاية مؤتمر الحوار المرتقب حول "القضية الجنوبية"، معتبرًا ذلك خطوة تعكس حرص المملكة على دعم اليمن واستقراره، داعيًا المجلس الانتقالي إلى "التراجع عن الإجراءات الأحادية" والانخراط في مسار الحوار.

وكان مسؤولون يمنيون أكدوا استعادة السيطرة على محافتي حضرموت والمهرة، في حين أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي اكتمال تأمين مديريات الوادي والصحراء، من قوات "درع الوطن"، بينما أعلن التلفزيون اليمني الرسمي أن القوات دخلت مدينة المكلا وانتشرت في شوارعها.