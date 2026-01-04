قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد مقتل شخصين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارة جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان إيهاب العقدي بأن المسيرة الإسرائيلية استهدفت السيارة بصاروخ في منطقة "عين المزراب" بمحيط بلدة "صفد البطيخ" في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى تدمير السيارة واحتراقها بشكل كامل.

وقال إن الغارة ألحقت أضرارا مادية واسعة في ممتلكات المواطنين، شملت سيارات ومحال ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى منازل تقع فوق تلك المحال.

ولفت إلى أن الغارة تأتي في إطار تجديد إسرائيل هجماتها على المركبات ومواصلة سياسة الاغتيالات التي انتهجتها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم عنصرا من حزب الله في منطقة الجميجمة جنوبي لبنان، زاعما أن الهجوم جاء ردا على ما سماه خروقات حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.