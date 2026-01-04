أخبار|زامبيا

زامبيا تستضيف اجتماع وزراء دفاع دول البحيرات الكبرى لبحث أزمة شرق الكونغو

UVIRA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - DECEMBER 15: Wazalendo militants huddle near their weapons surrendered to members of the Rwanda-backed M23 rebel group on December 15, 2025 in Uvira, Democratic Republic of Congo. Fifty-two members from the coalition of Congolese and Burundian militias known as the Wazalendo joined M23 following the rebels' capture of the South Kivu city on December 10. Human Rights Watch has reported abuses perpetrated against civilians by fighters from both sides of the conflict during the offensive on Uvira, and has called for the safe passage and humanitarian assistance for those caught up in the fighting. (Photo by Daniel Buuma/Getty Images)
غموض حول حقيقة انسحاب قوات "إم23" من مدينة أوفيرا (غيتي)
Published On 4/1/2026
آخر تحديث: 16:50 (توقيت مكة)

أعلنت زامبيا أنها ستستضيف يوم الخميس اجتماعا لوزراء دفاع دول منطقة البحيرات الكبرى، لبحث التدهور الأمني المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وزارة الدفاع في بيان السبت إن الاجتماع، الذي يستمر 3 أيام في مدينة ليفينغستون، يأتي بطلب من مؤتمر الدول الأعضاء في منطقة البحيرات الكبرى.

ومن المتوقع أن يرأس وزير الدفاع الزامبي أمبروز لويجي لوفوما الاجتماع، بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من الدول الـ12 الأعضاء في المؤتمر، وهي: أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كينيا، رواندا، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.

تصميم خاص خريطة الكونغو الديمقراطية
الكونغو تشهد منذ عقود صراعات متكررة لكن وتيرة العنف ارتفعت منذ عودة نشاط حركة "إم 23" (الجزيرة)

وتشهد المنطقة الشرقية من الكونغو منذ عقود صراعات متكررة، لكنّ وتيرة العنف ارتفعت منذ عودة نشاط حركة "إم 23" عام 2021، وشهدت مدينة أوفيرا السبت مواجهات جديدة بين مقاتلي الحركة وقوات الجيش الكونغولي، في وقت تُعد فيه المدينة موقعا إستراتيجيا غنيا بالموارد.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد أيام من توقيع الكونغو ورواندا اتفاق سلام في واشنطن تحت إشراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتحت ضغط أميركي، أعلنت "إم 23" في 17 ديسمبر/كانون الأول انسحابها من أوفيرا، مطالبة بوساطة دولية لضمان عدم إعادة عسكرة المدينة.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

