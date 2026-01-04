زامبيا تستضيف اجتماع وزراء دفاع دول البحيرات الكبرى لبحث أزمة شرق الكونغو

أعلنت زامبيا أنها ستستضيف يوم الخميس اجتماعا لوزراء دفاع دول منطقة البحيرات الكبرى، لبحث التدهور الأمني المتسارع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وزارة الدفاع في بيان السبت إن الاجتماع، الذي يستمر 3 أيام في مدينة ليفينغستون، يأتي بطلب من مؤتمر الدول الأعضاء في منطقة البحيرات الكبرى.

ومن المتوقع أن يرأس وزير الدفاع الزامبي أمبروز لويجي لوفوما الاجتماع، بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان من الدول الـ12 الأعضاء في المؤتمر، وهي: أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كينيا، رواندا، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.

وتشهد المنطقة الشرقية من الكونغو منذ عقود صراعات متكررة، لكنّ وتيرة العنف ارتفعت منذ عودة نشاط حركة "إم 23" عام 2021، وشهدت مدينة أوفيرا السبت مواجهات جديدة بين مقاتلي الحركة وقوات الجيش الكونغولي، في وقت تُعد فيه المدينة موقعا إستراتيجيا غنيا بالموارد.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد أيام من توقيع الكونغو ورواندا اتفاق سلام في واشنطن تحت إشراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتحت ضغط أميركي، أعلنت "إم 23" في 17 ديسمبر/كانون الأول انسحابها من أوفيرا، مطالبة بوساطة دولية لضمان عدم إعادة عسكرة المدينة.