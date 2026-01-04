رئيس غينيا الاستوائية يأمر بنقل مفاجئ لعاصمة البلاد

أصدر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، أمس السبت، مرسوما مفاجئا يقضي بنقل عاصمة البلاد.

وبدلا من مالابو -الواقعة في جزيرة بيوكو والمنفصلة عن البر الرئيسي- أصبحت الآن مدينة سيوداد دي لا باز، الواقعة في قلب الغابة الاستوائية المطيرة، هي عاصمة غينيا الاستوائية، الدولة الوحيدة الناطقة باللغة الإسبانية في أفريقيا.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن الانتقال إلى البر الرئيسي برره الحاجة إلى "تخفيف التركيز ولامركزية وظائف الدولة".

وقد شهدت كل من مالابو ومدينة باتا الساحلية، التي تعد المركز الاقتصادي الرئيسي للبلاد، نموا سريعا.

ووفقا للمرسوم فإن "النمو غير المنضبط قد جلب معه تحديات كبيرة في التخطيط الحضري، وضغطا على الخدمات الأساسية، وزيادة في التفاوت الإقليمي، وازدحاما في شبكات النقل والاتصالات".

يذكر أن غينيا الاستوائية، الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، يحكمها الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو منذ أكثر من 46 عاما، وهو صاحب أطول فترة حكم لرئيس دولة على قيد الحياة خارج الأنظمة الملكية.

ويشغل نجله منصب نائب الرئيس، وسط اتهامات متكررة من منظمات حقوقية بترسيخ الحكم العائلي وتقييد الحريات السياسية.

ورغم الثروات النفطية الهائلة، يعيش نحو 70% من سكان البلاد، البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة، في فقر مدقع، وسط اتهامات للنظام وأركانه بنهب الموارد العامة.