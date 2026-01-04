الاحتلال يطوّق رام الله وبيرزيت عقب عملية دهس قرب مستوطنة "عطيرت"

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طوقا أمنيا على مدينة رام الله وبلدة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة، وباشر بإغلاق طرق وإقامة حواجز، وذلك عقب بلاغات عن وقوع حادث دهس قرب مستوطنة "عطيرت" شمال رام الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته تجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه فيه بتنفيذ عملية الدهس، وتفحص ملابسات الحادث التي لا تزال قيد التحقيق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سيارة فلسطينية دهست شخصا قرب مستوطنة "عطيرت" وانسحبت من المكان، مما أسفر عن إصابة واحدة وُصفت بالطفيفة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة الـ12 وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قوات الجيش بدأت بملاحقة السيارة المشتبه بها، وأقامت حواجز ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة المحاذية لروابي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت معظم الحواجز العسكرية المحيطة بهما، إضافة إلى مداخل عدد من القرى والبلدات في المحافظة.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

حماس تبارك العملية

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عملية الدهس البطولية" شمال رام الله تأتي "ردا مشروعا على سياسات القتل والقمع والتهجير"، وفي ظل تصاعد ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين الممنهجة في الضفة الغربية".

وشددت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد، على أن "المقاومة بكل أشكالها" هي السبيل للتصدي لمخططات الاحتلال، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس إلى تصعيد حالة المواجهة الشاملة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، حسب جهات حقوقية ورسمية فلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.