تقدم درع الوطن وانسحاب الانتقالي.. ماذا نعرف عن آخر المستجدات في اليمن؟

لا تزال الساحة اليمنية تشهد تطورات ميدانية وسياسية متسارعة منذ صباح السبت، حيث انسحبت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع حيوية في محافظة المهرة شرقي البلاد، بالتزامن مع تقدم ملحوظ لقوات "درع الوطن" الحكومية في محافظة حضرموت.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بشكل مفاجئ -الجمعة- عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تفضي إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير "شعب الجنوب".

وفيما يلي ترصد لكم الجزيرة نت أبرز المستجدات الميدانية والسياسية في الساحة اليمينة منذ فجر السبت:

الدعوة لمؤتمر جنوبي

بعد ساعات من إعلان الزبيدي عن المرحلة الانتقالية نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مسؤول في رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استجاب لمناشدة المكونات الجنوبية، ووجّه طلبا رسميا إلى السعودية لاستضافة ورعاية "مؤتمر جنوبي شامل" في العاصمة الرياض.

وأوضح المسؤول -الذي لم تذكر الوكالة اسمه- أن المؤتمر المرتقب ينتظر أن يضم جميع المكونات والقوى والشخصيات الجنوبية دون استثناء، مما يضمن تمثيلا واسعا يعكس تنوع الجنوب وتعدديته السياسية والاجتماعية.

من جهتها، رحبت السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأكدت دعوتها جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في المؤتمر المرتقب، مما يسهم في بلورة تصور شامل لمعالجة القضية الجنوبية.

السيطرة على سيئون

ميدانيا، سيطرت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية صباح السبت على القصر الرئاسي والمطار في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ضمن عمليات عسكرية متواصلة لتأمين مديريات الوادي والصحراء في المحافظة وبسط النفوذ على المواقع الحيوية.

وفي أعقاب ذلك، أفادت قناة اليمن الفضائية الرسمية بأن العليمي وجّه الجهات المعنية بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون الدولي، إلى جانب تأمين الخدمات اللازمة.

وكان محافظ حضرموت القائد العام لقوات "درع الوطن" في المحافظة سالم الخنبشي أعلن -الجمعة- أن قواته بدأت التحرك باتجاه مدينة سيئون، داعيا مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري من المدينة، حقنا للدماء ومنعا لأي تصعيد عسكري.

تقدم وإسناد

وقالت وسائل إعلام يمنية إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية شنت غارات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي في معسكر لواء بارشيد غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في إطار إسناد العمليات العسكرية للقوات الحكومية.

وفي السياق ذاته، أعلن الخنبشي أن قوات درع الوطن سيطرت صباحا أيضا على معسكر الأدواس الواقع شمال مدينة المكلا، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن خطة لتأمين المحافظة وبسط نفوذ الحكومة الشرعية.

وجدد الخنبشي دعوته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الخروج من مدينة المكلا باتجاه عدن، حفاظا على الأرواح ومنعا لأي تصعيد قد يفاقم الأوضاع الأمنية.

وبالتوازي، تداول ناشطون يمنيون مقاطع مصورة تُظهر لحظة دخول قوات درع الوطن إلى مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت، حيث وثقت المشاهد تحركات القوات ومرورها عبر المدينة، في مؤشر على اتساع رقعة السيطرة الحكومية.

من جانبها، باركت مرجعية قبائل حضرموت الانتصارات التي تحققت في المحافظة، ووصفت "تحرير حضرموت على أيدي قوات درع الوطن" بأنه "إنجاز تاريخي يعكس تلاحم الجهود الرسمية والشعبية".

ودعت المرجعية أبناء حضرموت إلى تغليب روح التسامح والاصطفاف خلف السلطة المحلية والمكونات الحضرمية، مما يعزز الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التنمية الشاملة.

وفي بيان لاحق، أعلن الخنبشي استكمال تأمين وادي حضرموت بالكامل، مؤكدا انتشار قوات درع الوطن في جميع المواقع الحيوية، وتأمين مطار سيئون الدولي بشكل كامل.

وأضاف أن القوات بدأت تحركها نحو الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لتطبيع الأوضاع وضمان استمرار الخدمات العامة.

وأشاد الخنبشي بدور المواطنين ورجال القبائل في حفظ السكينة العامة، داعيا الأجهزة الأمنية والمجتمع إلى حماية الممتلكات والمؤسسات، ومؤكدا أن حضرموت تمضي نحو مستقبل آمن ومستقر بدعم مجلس القيادة الرئاسي والسعودية.

الإمارات تدعو لضبط النفس

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، مؤكدة أسفها حيال التصعيد القائم في البلاد.

ودعت الإمارات اليمنيين إلى "تغليب الحكمة وضبط النفس، مع الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد"، كما أكدت أن التهدئة والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الأمن والازدهار للشعب اليمني والمنطقة.

تقدم في المكلا

وفي وقت لاحق، أعلن محافظ حضرموت أن قوات درع الوطن تمكنت من السيطرة على قيادة المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا.

وأوضح الخنبشي أن السلطة المحلية طلبت من تحالف دعم الشرعية تدمير تعزيزات تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في معسكر الغبر، وذلك قبل تحركها باتجاه مدينة المكلا.

وأشار إلى أن طريق المكلا- بلحاف مفتوح أمام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للخروج من محافظتي المهرة وحضرموت، في دعوة جديدة للانسحاب وتجنب إراقة الدماء.

"الانتقالي" يدين التصعيد

من جهته، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان ما وصفه بـ"العدوان السعودي والحرب العسكرية التي يتعرض لها الجنوب العربي".

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الجنوبي في تقرير مستقبله السياسي، داعيا إلى التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة تتطلب حلولا شاملة، كما دعا إلى رفع الحصار البري والبحري والجوي فورا.

قطر ترحب بمبادرة الحكومة اليمنية

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية القطرية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية، مؤكدة تقديرها مبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعقد مؤتمر في الرياض لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، واعتبار الحوار طريقا لمعالجة القضايا الوطنية.

وأشادت الخارجية القطرية باستضافة السعودية المؤتمر، معتبرة ذلك دعما متواصلا لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وشددت على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بشكل بنّاء، بما يُعلي مصلحة الشعب اليمني، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني كإطار توافقي شامل للتوصل إلى حل سياسي جامع يحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

استئناف الرحلات بمطار عدن

من جهتهم، أعلن مسؤولون في الخطوط الجوية اليمنية استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي بدءا من الأحد، بعد توقفها الخميس الماضي بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأوضح المسؤولون أن تعليق حركة الطيران جاء بالتزامن مع خلافات بشأن القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتجهة إلى دولة الإمارات.

وقد تبادل المجلس الانتقالي الجنوبي الاتهامات مع الحكومة اليمنية بشأن هذا القرار، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الطرفين.

شبوة تدعم التحالف

وفي تطور لافت، أعلن محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير أن المحافظة المجاورة لمناطق التصعيد الحالية ستتعاون بالكامل مع تحالف دعم الشرعية لضمان استقرار المنطقة.

وقال المحافظ في بيان "نؤكد تأييدنا لجهود التحالف وسنعمل معه لاستقرار شبوة"، مشددا على ثقته في دعم السعودية استقرار المحافظة، ومثمنا دورها في تعزيز الحوار بشأن القضية الجنوبية.

من جانبه، رحب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي بإعلان محافظ شبوة، وأكد التزام التحالف بدعم وحماية استقرار المحافظة وعدم دخول أي قوات إليها إلا بالتنسيق مع سلطاتها المحلية.

انسحاب من ميناء نشطون

ولاحقا، أفادت مصادر للجزيرة بأن عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من ميناء نشطون المطل على بحر العرب، بالإضافة إلى عدد من المقار الحكومية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

وأكدت قناة سبأ الحكومية انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفة أن العليمي كلف محافظ المهرة محمد علي ياسر باستلام المعسكرات والعمل على تطبيع الأوضاع في المحافظة.

من جهتها، أعلنت قوات درع الوطن عن تقدمها نحو محافظة المهرة بهدف استلام المحافظة بشكل سلمي، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي أعقاب المكاسب الميدانية في محافظتي حضرموت والمهرة ثمّن العليمي النجاح الاستثنائي الذي حققته قوات درع الوطن في استعادة المواقع العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت.

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن الترتيبات جارية لتسليم المعسكرات والمنشآت السيادية في محافظة المهرة إلى قوات درع الوطن، داعيا في الوقت ذاته المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام بطريق الحوار والتراجع عن إجراءاته الأحادية.

كما وجّه العليمي الشكر لاستجابة السعودية لطلب استضافة ورعاية مؤتمر حوار لمعالجة القضية الجنوبية، مثمنا موقفها الداعم لأمن اليمن واستقراره.

"الانتقالي" يرحب بدعوة السعودية

من جانبه، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي شامل، مؤكدا أن "هذه الدعوة تمثل استمرارا للنهج الذي تبناه المجلس منذ تأسيسه القائم على الحوار كوسيلة وحيدة عاقلة لمعالجة القضايا السياسية"، وعلى رأسها قضية شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره.

وأكد المجلس أن أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب، مع ضمانات دولية واضحة، مشددا على أن "الاستفتاء الشعبي الحر هو الفيصل في أي مقترحات أو حلول سياسية مستقبلية".

كما أكد على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية الشريكة في الميثاق الوطني، لضمان حوار شامل يضمن مستقبل الجنوب واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.