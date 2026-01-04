بين منطق القوة وقوة المنطق.. مغردون: من أعطى ترامب حق قصف فنزويلا واعتقال مادورو؟

يطرح أحد المغردين سؤالا: من أعطى ترامب حق قصف هذا وحصار ذاك ومنع هذا وإعطاء ذاك وتقييم هذا وتصنيف هؤلاء بهذه التصرفات "الترامباتية"؟

ويتابع أن "رئيس أقوى دولة عسكريا واقتصاديا وعلميا يقود العالم إلى مرافئ الغوغائية والهمجية والبربرية وقانون الغاب".

لم يكن كلام المغرد عبد الله بن ناصر آل ثاني سوى خلاصة لمئات آلاف المغردين الذي أدانوا واستنكروا ما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ أكد ترامب في وقت سابق اعتقاله وزوجته واقتيادهما جوا إلى خارج البلاد، بعد ضربات واسعة النطاق على فنزويلا نُفذت فجر السبت، مشيرا إلى أن إدارته تبحث عن بديله المحتمل.

ووصلت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين إلى نيويورك، حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن.

وعلى طريقة الاعتقال والرسائل التي أراد ترامب توجهيها، يقول المغرد "خليفة آل محمود" إن "رسائل ترامب بالأمس خطيرة جدا، إحداها حين برّر القبض على رئيس فنزويلا بأنه رئيس غير شرعي لأنه زوّر الانتخابات".

أما الدكتور رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس السابق فيرى أن "ترامب يعيد رسم قواعد النظام الدولي بالقوة النارية بقصف فنزويلا، وقد بدأ بتنزيل عقيدته الجديدة".

ويغرد "هيثم طلعت" أن "البلطجة العلمانية أصبحت كوكبية".

ويعتبر الإعلامي "نظام المهداوي" أنه لو "لو كانت فنزويلا قوية، لما تجرّأ ترامب على ضربها".

ويذهب المغرد ماجد وانغ الصيني أنه "بعد الاطلاع بتأن على التفاصيل التي أعلنها ترامب حول ما سماه (اعتقال) رئيس فنزويلا، يتضح أن الصدمة الحقيقية لا تكمن في الجانب العسكري فحسب، بل فيما تكشفه هذه العملية عن واقع النظام الدولي".

ولدى المغرد هاشم العامر وجهة نظر في اعتقال مادورو مفادها أنه "هناك طريقان للنجاة في عالم تحكمه القوة، إما قوة موازية لها تماما أو العقلانية وهذه لا تعني الضعف".

وبكلمتين لخص الأكاديمي الإماراتي عبد الحق عبد الله بالقول "البلطجة الأميركية".

ويقول المغرد تامر "نحن في زمن متناقض أصبح فيه الاعتداء والاستيلاء والاستغلال والاحتلال يُسمّى ديمقراطية".

وباللغة الإنجليزية، هنأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك ترامب وأضاف "هذا انتصار للعالم ورسالة واضحة لديكتاتوري الشر في كل مكان".

ويغرد الكاتب ياسر الزعاترة عن ترامب بالقول إنه "مزهوا باختطاف مادورو.. بلطجي العالم يعلن خطواته التالية".

فيما يعتبر الكاتب محمد المختار الشنقيطي أن "اختطاف رئيس #فنزويلا الحرّ الشهم #مادورو على أيدي رعاة البقر الأميركيين، مثال بليغ على بربرية الحضارة الزائفة".

ويقارن المغرد هاشم بين تعامل ترامب مع رئيس كوريا الشمالية ومادورو بصورة.

ويقدم الأكاديمي العماني الدكتور حمود النوفلي فكرة مفادها "شريعة الغاب: أنصح بإلغاء تخصص القانون الدولي في الجامعات، وإلغاء مجلس الأمن بعد بلطجة أميركا اليوم"

ويشرح المغرد فواز البحر أسباب انهيار فنزويلا بالقول إن "فنزويلا لم تنهر لأنها عادت أميركا فقط، انهارت لأن سلم الرواتب سقط قبل السياسة".

ويذكر المغرد العماني راشد السعيدي، الثروات الطبيعية في فنزويلا.

ويختصر المغرد مطلق السويط ما جرى في فنزويلا بأنه "الكل يعلم بإنها الأولى عالميا في احتياطي النفط ولديها ثروات كثيرة، وكان رئيسها مادورو خارج بيت الطاعة الأميركي وضد سياسة ترامب".

وقارن المغرد خالد صافي بين السرعة التي استطاعت فيها القوات الأميركية اعتقال مادورو وزوجته والمقاومة في غزة و"عدم تمكن نفس هذه القوة لمعرفة أو الوصول لأي معلومة عن الجنود الصهاينة إلا بأمر المقاومة".

ويصف الدكتور حمزة زوبع ترامب بأنه "البلطجي الذي يحكم العالم والذي يتحدث كثيرا عن السلام بينما يشن الحروب الواحدة تلو الأخرى دونما أدنى احترام للقوانين في بلاده وخارجها".