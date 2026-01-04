انطلاق تمرين "درع الخليج 2026" بمشاركة جميع دول مجلس التعاون

انطلق في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تمرين "درع الخليج 2026″، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة، وفق أفضل الممارسات.

ويشتمل التمرين على حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية القتالية وفاعلية الاستجابة لكافة التهديدات، بما يضمن ويحقق التكامل في منظومة الردع المرن.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن التمرين يمثل أحد أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون، ويعكس الجاهزية القتالية ضد التهديدات الحالية والناشئة والمستقبلية.