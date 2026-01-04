التعرف على جثث 24 شخصا من قتلى حريق كرانس مونتانا بسويسرا

تمكنت السلطات السويسرية، الأحد، من تحديد هوية 24 جثة للأشخاص الذين قضوا في حريق منتجع كرانس مونتانا للتزلج، من بينهم 11 قاصرا و6 أجانب، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وإضافة إلى القتلى السويسريين الثمانية الذين حُددت هوياتهم في وقت سابق، قالت السلطات إنها تعرفت على 10 سويسريين آخرين، هم 4 إناث و10 ذكور أعمارهم بين 14 عاما و31، وعلى إيطاليين اثنين في السادسة عشرة من العمر، وعلى فرنسي في التاسعة والثلاثين، وعلى فتى في السادسة عشرة يحمل الجنسيتين الإيطالية والإماراتية، وعلى روماني عمره 18 عاما، وتركي عمره أيضا 18 عاما.

ويعمل المحققون على تحديد ملابسات الحريق الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس في احتفال رأس السنة الجديدة بإحدى حانات منتجع كرانس مونتانا في كانتون فاليه، جنوب غربي سويسرا.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية وفرنسية وإيطالية مختلفة عن عدد من الشهود قولهم إن الحريق اندلع عندما لامست شموع تصدر شرارات مثبتة على زجاجات شامبانيا، السقف عندما رفعها شخص كان محمولا على كتفي آخر.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا في المكان عندما وقع الحريق.

وأعلنت السلطات السويسرية أن 40 شخصا لقوا حتفهم و115 أصيبوا، معظمهم بجروح خطيرة، جراء الحريق الذي لم تعلن أسبابه بعد، وسط ترجيحات باحتمال اندلاع حريق واسع النطاق أدى إلى انفجار.

وتسبب الحريق بدمار كبير إلى حد أن السلطات السويسرية لم تكن قادرة مباشرة بعده على الإعلان عن عدد دقيق للقتلى أو تحديد الناجين الذين أصيبوا بحروق بالغة.

ويقع منتجع كرانس مونتانا في قلب جبال الألب السويسرية، على مسافة نحو 40 كيلومترا شمال جبل ماترهورن، أحد أشهر قمم الألب.