"الانتقالي" يرحب بدعوة السعودية للحوار بشأن أزمة جنوب اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي، معتبرا أنها فرصة حقيقية لنقاش جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره، وفق بيان صادر عن المجلس.

ودعت الخارجية السعودية أمس السبت جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وقال المجلس الانتقالي في بيانه إنه ينظر إلى الدعوة السعودية باعتبارها منسجمة مع سعيه المستمر "لتأمين رعاية إقليمية ودولية جادة لقضية شعب الجنوب، بما يضمن معالجة عادلة ومستدامة لها وفق تطلعات شعبنا الجنوبي".

وأشار إلى حضوره في مختلف محطات الحوار التي رعتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بدءا من اتفاق الرياض 2019، مرورا بمشاورات الرياض 2022، وصولا إلى الحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الميثاق الوطني الجنوبي في عام 2023.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن "أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية كاملة"، وأكد أن الاستفتاء الشعبي هو الفيصل لأي مقترحات أو حلول سياسية مستقبلية.

ولقيت الدعوة لبدء حوار بشأن القضية الجنوبية عقب تصعيد سياسي وعسكري شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن مؤخرا ترحيبا من جميع دول الخليج.

وشهدت الساحة اليمنية خلال الساعات الماضية تطورات ميدانية وسياسية متسارعة تمثلت في انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع حيوية بمحافظة المهرة شرقي البلاد، بالتزامن مع تقدم ملحوظ للقوات الحكومية في محافظة حضرموت.

وقد أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي أول أمس الجمعة عن بدء فترة انتقالية مدتها عامان يتبعها استفتاء على استقلال الجنوب، داعيا المجتمع الدولي إلى رعاية ما وصفه بحوار سياسي شامل يُتوج باستفتاء "يضمن حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة"، وبمشاركة مراقبين دوليين.

من جانبه، اعتبر محمد أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني خلال مقابلة مع الجزيرة تحرك الزبيدي خروجا على الشرعية وإعلانا أحاديا دون تشاور مع الأطراف اليمنية.