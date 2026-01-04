في ديسمبر.. اقتحام الأقصى 27 مرة ومنع الأذان 53 وقتا بالإبراهيمي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم الأحد إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ودور العبادة في الضفة الغربية تواصلت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت في تقرير شهري أن الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، من خلال عدد الاقتحامات التي وصلت إلى 27 اقتحاما.

وأوضحت أن خطورة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى تكمن في كونها أصبحت تنطلق وفق منهج واضح يهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي الديني والتعبدي، داخله.

وحذرت وزارة الأوقاف من طبيعة الاعتداءات "التي أصبحت تمارس بشكل يومي كالسجود الملحمي والنفخ بالبوق وارتداء ثياب الصلاة في إظهار واضح لممارستهم العبادية داخل المسجد الأقصى".

وتابعت أن مجمل الانتهاكات تمت تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من قيامهم بعملهم داخل ساحاته خلال هذه الاقتحامات، وتضيِّق عليهم.

واليوم الأحد، قالت محافظة القدس إن 123 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين، في حين بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 610 سائحين.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ذكرت الوزارة أن الاحتلال منع رفْع الأذان 53 وقتا، مشيرة إلى سماع أصوات حفلات صاخبة داخل القسم المحتل منه ومنع عدد من الموظفين من دخوله دون مبرر.

وتحدثت وزارة الأوقاف عن مجموعة انتهاكات تتعلق بالمسجد، منها حفريات مجهولة ووضع غرف متنقلة في محيطه وتكثيف الإجراءات الأمنية لمنع موظفي الأوقاف من معرفة طبيعة استخدامهما.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطيني وإسرائيل عام 1997.

إعلان

وفي عموم الضفة، أشارت إلى مجموعة انتهاكات تتعلق بالأماكن الدينية منها اقتحام عدة مساجد وأملاك وقفية.