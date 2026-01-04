اقتحامات واعتقالات والاحتلال يدرس نشر وحدات عسكرية إضافية بالضفة

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن الأخير يدرس نشر مزيد من الوحدات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك فيما اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم، كما واصل جيش الاحتلال اقتحاماته لمناطق متفرقة من الضفة وقام بحملة اعتقالات ودهم وتفتيش.

وأفادت محافظة القدس بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى صباح اليوم.

وقالت المحافظة إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

كما أفادت مصادر فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال أسيرين محررين في محافظة رام الله والبيرة، وفي قرية "قيرة" بمحافظة سلفيت، ضمن حملة اعتقالات ودهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة بالضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ضابطا في الشرطة الفلسطينية ونجله بعد دهم منزلهما ببلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وفي نابلس شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ونشرت قوات راجلة في أحياء عدة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قرية المغير بقضاء رام الله، وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في أنحاء القرية، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا مواطنا قبل انسحابهم.

وتشهد قرية المغير اقتحامات متواصلة واعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

يشار إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، نفّذ جيش الاحتلال اقتحامات عدة وحملات دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة، كما قتل رفقة المستوطنين أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفا.