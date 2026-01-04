أردوغان: استمرار حرب روسيا وأوكرانيا يهدد التجارة والملاحة بالبحر الأسود

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الحرب الروسية على أوكرانيا باتت تشكل تهديدا للتجارة وأمن الملاحة في البحر الأسود، خصوصا في الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت ناقلات نفط وسفن شحن لهجمات أثناء إبحارها.

وجاء حديث أردوغان خلال فعالية اقتصادية أقيمت أمس السبت في مركز إسطنبول للمؤتمرات، انتقد فيها استمرار الحرب التي توشك أن تدخل عامها الخامس، حيث تسببت بمقتل مئات الآلاف من الأشخاص، ودمرت مدنا بأكملها، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة ديارهم بسببها.

وعن الموقف التركي من الأزمة، أكد أردوغان أن أنقرة تجري الاتصالات اللازمة لمنع تفاقم الأوضاع، وقال "نتمنى بصدق أن تنتهي هذه الحرب، التي تنطوي على مخاطر الخروج عن السيطرة بسبب الهجمات المتبادلة، في أقرب وقت ممكن، عبر سلام عادل ودائم".

وشدد على أن بلاده لديها علاقات قائمة على الثقة مع كلا الطرفين، وأنها مستعدة لتحمل كل المسؤوليات اللازمة لفتح الطريق أمام السلام، مؤكدا بالقول "جوهر سياستنا الخارجية ليس صناعة الأعداء، بل كسب الأصدقاء، وزيادة عددهم قدر الإمكان".

ونفى أردوغان أن يكون الدور التركي قائما على ما وصفه بـ"أدوار استعراضية" أو "استغلال الدماء والدموع والظلم لتحقيق مكاسب"، "نهج لتحقيق منفعة من الصراعات"، وتابع بالقول "نريد أن نربح معا عبر الصداقة بدل أن نخسر عبر الصراع، ورغم من يستثمرون في التوتر، نواصل نضالنا من أجل إقامة حزام سلام وأمن يخدم مصلحة الجميع".

واعتبر أن الطريق الأساسي لمعالجة الخلافات يتمثل في الحوار والمفاوضات والدبلوماسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة التوافق الكامل حول كل القضايا، وأن بروز الخلافات بين الدول يعد أمرا طبيعيا بحكم المصالح المختلفة.