88 قتيلا في 24 ساعة.. تفاصيل اشتباكات وهجمات منسقة بباكستان

epa12694782 People transport the body of a victim killed in a shooting attack to a hospital in Quetta, Balochistan province, Pakistan, 31 January 2026. At least three police officers were killed and two others injured when unidentified gunmen opened fire on a police vehicle on Sariab Road, according to local officials. The assailants fled the scene following the attack and remain at large. EPA/FAYYAZ AHMAD
أشخاص ينقلون جثمان قتيل سقط في هجمات بإقليم بلوشستان الباكستاني (الأوروبية)
Published On 31/1/2026
22:04 (توقيت مكة)

قال 4 مسؤولين أمنيين لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 67 مسلحا قتلوا اليوم السبت خلال اشتباكات مع قوات الأمن الباكستانية في عدة مدن بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم، أن حوالي 10 من أفراد الشرطة والأمن و11 مدنيا قتلوا أيضا خلال هجمات منسقة شنها المسلحون. كما أصيب 24 من أفراد الشرطة.

وندد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان بالهجمات. وأشاد بقوات الأمن لصدها، قائلا إن القوات قتلت عشرات المسلحين.

epa12694631 Ambulances transport bodies to a hospital after militants launched coordinated attacks across the Balochistan province, Quetta, Pakistan, 31 January 2026. At least 10 Pakistani security personnel and 37 militants were killed as authorities repelled the attacks, including an attempted assault on Quetta, officials said. The outlawed Baloch Liberation Army (BLA) claimed responsibility for strikes at more than a dozen locations under what it called 'Operation Herof 2.0'. EPA/SAMI KHAN
سيارات إسعاف تنقل جثثا إلى أحد مستشفيات كويتا (الأوروبية)

جماعة متمردة

وجاءت الهجمات بعد يوم من إعلان الجيش الباكستاني أنه قتل 41 مسلحا في غارات ‌منفصلة في إقليم بلوشستان، الذي يقع على الحدود مع إيران وأفغانستان ويواجه تمردا انفصاليا منذ عقود.

وأعلنت جماعة جيش تحرير ‌بلوشستان الانفصالية المحظورة مسؤوليتها عن هجمات اليوم السبت، قائلة إنها شنتها ‌في وقت واحد في أنحاء الإقليم. وأضافت الجماعة أنها قتلت 84 من أفراد الأمن.

وقال مسؤولون أمنيون إن مسلحين شنوا هجمات في عدة مناطق عمرانية، بما ‌في ذلك عاصمة الإقليم كويتا ومدينة جوادر الساحلية، مما دفع الجيش والشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب إلى الرد بعمليات.

epa12694832 People gather outside a hospital after the victims and injured in a shooting attack were transported for treatment, in Quetta, Balochistan province, Pakistan, 31 January 2026. At least three police officers were killed and two others injured when unidentified gunmen opened fire on a police vehicle on Sariab Road, according to local officials. The assailants fled the scene following the attack and remain at large. EPA/FAYYAZ AHMAD
تجمع خارج مستشفى في كويتا، بإقليم بلوشستان حيث يتم استقبال القتلى والجرحى (الأوروبية)

حالة تأهب

وفي وقت سابق، قال المسؤول الأمني في مدينة كويتا "تجري هجمات منسقة بالأسلحة النارية والعمليات الانتحارية عبر بلوشستان، وبصورة رئيسية في مناطق كويتا وباسني وماستونغ ونشقي وغوادار".

وقال المسؤولون إن المستشفيات في بعض المناطق في حالة تأهب.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء سيارات إسعاف تنقل الجثث والجرحى إلى المستشفيات.

وعلّقت حركة القطارات في المناطق المستهدفة، كما شهدت خدمة الهاتف الجوال وحركة السير بلبلة.

epa12694632 A victim's body arrives to a hospital after militants launched coordinated attacks across the Balochistan province, Quetta, Pakistan, 31 January 2026. At least 10 Pakistani security personnel and 37 militants were killed as authorities repelled the attacks, including an attempted assault on Quetta, officials said. The outlawed Baloch Liberation Army (BLA) claimed responsibility for strikes at more than a dozen locations under what it called 'Operation Herof 2.0'. EPA/SAMI KHAN
السلطات أكدت أن المستشفيات وضعت في حالة تأهب قصوى (الأوروبية)

الثروة والحرمان

ويُعتبر الإقليم غنيا بالهيدروكربونات والمعادن، لكن سكانه يشكون من التهميش والحرمان، ما جعل منه أفقر منطقة في باكستان.

وتواجه باكستان حركة تمرّد في الإقليم منذ عقود، لكنّ الهجمات زادت في مناطق غرب البلاد الحدودية مع أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل عام 2021.

وخلال عام 2024 قُتل أكثر من 1600 شخص، حوالي نصفهم من الجنود ورجال الشرطة، بحسب مركز إسلام آباد للأبحاث والدراسات حول الأمن.

المصدر: رويترز + وكالات

