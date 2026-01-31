88 قتيلا في 24 ساعة.. تفاصيل اشتباكات وهجمات منسقة بباكستان

قال 4 مسؤولين أمنيين لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن 67 مسلحا قتلوا اليوم السبت خلال اشتباكات مع قوات الأمن الباكستانية في عدة مدن بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر هوياتهم، أن حوالي 10 من أفراد الشرطة والأمن و11 مدنيا قتلوا أيضا خلال هجمات منسقة شنها المسلحون. كما أصيب 24 من أفراد الشرطة.

وندد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في بيان بالهجمات. وأشاد بقوات الأمن لصدها، قائلا إن القوات قتلت عشرات المسلحين.

جماعة متمردة

وجاءت الهجمات بعد يوم من إعلان الجيش الباكستاني أنه قتل 41 مسلحا في غارات ‌منفصلة في إقليم بلوشستان، الذي يقع على الحدود مع إيران وأفغانستان ويواجه تمردا انفصاليا منذ عقود.

وأعلنت جماعة جيش تحرير ‌بلوشستان الانفصالية المحظورة مسؤوليتها عن هجمات اليوم السبت، قائلة إنها شنتها ‌في وقت واحد في أنحاء الإقليم. وأضافت الجماعة أنها قتلت 84 من أفراد الأمن.

وقال مسؤولون أمنيون إن مسلحين شنوا هجمات في عدة مناطق عمرانية، بما ‌في ذلك عاصمة الإقليم كويتا ومدينة جوادر الساحلية، مما دفع الجيش والشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب إلى الرد بعمليات.

حالة تأهب

وفي وقت سابق، قال المسؤول الأمني في مدينة كويتا "تجري هجمات منسقة بالأسلحة النارية والعمليات الانتحارية عبر بلوشستان، وبصورة رئيسية في مناطق كويتا وباسني وماستونغ ونشقي وغوادار".

وقال المسؤولون إن المستشفيات في بعض المناطق في حالة تأهب.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء سيارات إسعاف تنقل الجثث والجرحى إلى المستشفيات.

وعلّقت حركة القطارات في المناطق المستهدفة، كما شهدت خدمة الهاتف الجوال وحركة السير بلبلة.

الثروة والحرمان

ويُعتبر الإقليم غنيا بالهيدروكربونات والمعادن، لكن سكانه يشكون من التهميش والحرمان، ما جعل منه أفقر منطقة في باكستان.

وتواجه باكستان حركة تمرّد في الإقليم منذ عقود، لكنّ الهجمات زادت في مناطق غرب البلاد الحدودية مع أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل عام 2021.

وخلال عام 2024 قُتل أكثر من 1600 شخص، حوالي نصفهم من الجنود ورجال الشرطة، بحسب مركز إسلام آباد للأبحاث والدراسات حول الأمن.