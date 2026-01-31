واشنطن توافق على بيع صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ دفاع جوي من نوع باتريوت للمملكة العربية السعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية على طلب الرياض شراء 730 صاروخ باتريوت، ومعدات ذات صلة بها.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن مبيعات الأسلحة للسعودية "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستحمي القوات البرية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والحلفاء المحليين، وستعمل على تحسين مساهمة الرياض بشكل كبير في نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.

وأشارت إلى أن شركة "لوكهيد مارتن" هي المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة.