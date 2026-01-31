واشنطن تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة النيجر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أمرا لموظفي الحكومة غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة النيجر بسبب "مخاطر أمنية".

وقالت ‌الوزارة في تحذير سفر: "لا تستطيع ‌الحكومة ‌الأمريكية تقديم الخدمات الروتينية أو الطارئة للمواطنين الأمريكيين ‌خارج نيامي بسبب المخاطر الأمنية. لا تسافروا إلى النيجر لأي سبب كان".

وأشارت الوزارة إلى تزايد مخاطر الجريمة والاضطرابات والإرهاب والمخاوف الصحية والاختطاف، وحثت موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في النيجر على استخدام مركبات مصفحة في جميع تنقلاتهم، والالتزام بحظر التجول الإلزامي.

وتواجه النيجر تحديات أمنية بسبب نشاط جماعات مسلحة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية، مع استمرار الهجمات وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي، لا سيما في المناطق الغربية.

وتعاني البلاد منذ حوالي 10 سنوات من هجمات دامية تشنها الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام 2025، وفقا لـ"منظمة مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة"، وهي منظمة غير حكومية ترصد النزاعات.

كما تتعرض مناطق جنوب شرق البلاد لهجمات من جماعة بوكو حرام وتنظيم ولاية غرب أفريقيا.