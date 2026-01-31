هل رفع متظاهرون صورة خامنئي على جدران مينابوليس؟

تداولت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة زعمت أنها توثق تغييرا طرأ على جدارية الفنان الأمريكي بوب ديلان في مينابوليس، حيث يظهر في الصورة وجه المرشد الإيراني علي خامنئي مرفقا بعبارة مكتوبة أسفلها تقول "ساعدينا يا إيران".

وجرى تقديم الصورة على أنها تعبير سياسي صادر عن محتجين في مينابوليس يطلبون دعما إيرانيا في سياق احتجاجات تشهدها المدينة.

وقد حظيت الصورة بانتشار واسع وحققت نسب مشاهدات مرتفعة، تجاوزت مئات الآلاف، مع آلاف المشاركات والتعليقات، ما منحها زخما رقميا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة.

بيد أن عملية التحقق التي أجراها فريق "الجزيرة تحقق" بالجزيرة نت أظهرت أن الصورة مفبركة ولا تعكس واقعا حقيقيا على الأرض.

وتبين أن النسخة الأصلية من الجدارية لا تتضمن أي صورة أو إشارة إلى خامنئي أو إلى إيران.

واتضح أن الجدارية الأصلية، التي تُعد من المعالم الفنية المعروفة في وسط مينابوليس، تجسد بوب ديلان بوصفه رمزا ثقافيا وفنيا نشأ في ولاية مينيسوتا، ولا تحمل أي مضامين سياسية آنية أو شعارات مرتبطة بصراعات دولية.

لم تقتصر الفبركة على هذه الصورة وحدها، إذ جرى تداول صورة أخرى ادعى ناشروها أنها مكتوبة على جدران في المدينة، وتحمل عبارة "آية الله من فضلك ساعدنا".

وقد انتشرت هذه الصورة بكثافة على منصات عدة، مستخدمة الصياغة ذاتها التي تحاول ربط الاحتجاجات الداخلية الأمريكية بإيران.

إلا أن البحث العكسي قاد أيضا إلى كشف زيف هذه الصورة، حيث اتضح أنها مركبة رقميا على صورة قديمة.

ويكشف تتبع مسار انتشار الصورتين إلى أن حسابات ذات توجهات سياسية محددة لعبت دورا محوريا في الترويج لهما، مع استخدام لغة تعبئة أيديولوجية تسعى إلى تصدير سردية مفادها أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة تستدعي تدخلا أو دعما خارجيا.