أكثر من 200 قتيل في انهيار منجم شرقي الكونغو

قتل أكثر من 200 شخص في انهيار منجم روبايا لمعدن الكولتان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أكده الجمعة مسؤول لوكالة رويترز.

ووقع الانهيار ‌يوم الأربعاء، ولم يكن العدد الدقيق للضحايا واضحا حتى مساء الجمعة.

وينتج منجم روبايا حوالي 15% ‍من معدن الكولتان في العالم، والذي يُعالج إلى التنتالوم، وهو معدن مقاوم للحرارة يزداد الطلب عليه ‍من قبل مُصنِّعي الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب ومكونات الفضاء والتوربينات الغازية.

وقال مسؤول في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن "أكثر من 200 شخص ‌كانوا ضحايا هذا الانهيار الأرضي، بما في ذلك ‌عمال مناجم وأطفال ونساء في السوق"، لافتا إلى إنقاذ بعض الأشخاص لكنهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وأوضح أن عدد ‌القتلى المؤكد بلغ 227 على الأقل.

ويخضع موقع المنجم، حيث يعمل السكان المحليون في التنقيب اليدوي مقابل بضع دولارات يوميا، لسيطرة حركة "إم 23" المتمردة.

ويُعد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر مناطق البلاد معاناة من أزمة إنسانية، لا سيما بسبب عقود من النزاعات وسيطرة حركة "إم 23" المدعومة من رواندا على مساحات شاسعة من الأراضي.