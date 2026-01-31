مظاهرات تجتاح مُدنا أوروبية تنديدا باستمرار الحرب على غزة

شهدت عدة مدن أوروبية، اليوم، مظاهرات واسعة إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، عبر خلالها المشاركون عن دعمهم لقطاع غزة وتنديدهم بما وصفوه بفشل حكوماتهم والمؤسسات الأوروبية في وقف الحرب ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

و بحسب مراسل الجزيرة عبد الله الشامي في العاصمة الهولندية "أمستردام" فإن المتظاهرين جابوا شوارع المدينة لعدة ساعات، مؤكدين أن حكوماتهم أخفقت في الضغط من أجل إنهاء القتال أو إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرين إلى غياب أي تغيير حقيقي على الأرض رغم الإعلان عن الهدنة.

وأضاف المراسل أن المحتجين حمّلوا المؤسسات الأوروبية مسؤولية التقاعس عن فرض عقوبات على إسرائيل أو وقف تصدير السلاح إليها، معتبرين أن هذه الإجراءات كان من شأنها الحد من الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشار الشامي إلى أن التحركات لم تقتصر على هولندا، بل شملت أيضا مدنا في إيطاليا ودول أوروبية أخرى، في إطار موجة تضامن متصاعدة تهدف إلى إبقاء قضية الأسرى ومعاناة غزة في صدارة الاهتمام الدولي.