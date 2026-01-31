مدير مجمع الشفاء بغزة: نفاضل بين الجرحى لعدم توفر الإمكانيات الطبية

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية إن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الواسع على القطاع مرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة، في ظل وصول أعداد كبيرة من الجرحى بحالات حرجة إلى المستشفيات، ووجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

وأضاف أبو سلمية -في تصريحات للجزيرة- أن الطواقم الطبية تعمل بأقصى طاقتها وسط نفاد أدوية الطوارئ والتخدير ونقص كبير في مستلزمات الجراحة، خصوصا جراحة العظام والأوعية الدموية والجهاز العصبي، مما يحرم كثيرا من الجرحى من فرص إنقاذ ممكنة.

وتابع أن الطواقم الطبية تضطر أحيانا للمفاضلة بين الجرحى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الجراحية، مما يؤدي إلى فقدان مصابين كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو توفرت الإمكانيات اللازمة، واصفا ذلك بأنه من أكثر المشاهد إيلاما للطواقم الطبية.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر، إذ يشكلون أكثر من 30% من الشهداء، إضافة إلى آلاف المصابين ببتر أطراف وإصابات خطيرة، وهو ما وصفته اليونيسيف بأنه أعلى معدل لاستهداف الأطفال في العالم.

وحول إخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع، قال أبو سلمية إنه لا آلية واضحة حتى الآن رغم الحديث عن فتح معبر رفح، مؤكدا أن آلاف المرضى يواجهون خطر الموت يوميا بسبب الحصار ونقص العلاج.

ومنذ فجر السبت، تشن طائرات الاحتلال غارات واسعة على عدة مناطق، خاصة مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.