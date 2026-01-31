لبنان يقر اتفاقية لتسليم 300 موقوف سوري

كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، اليوم السبت، أن لبنان وسوريا سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقية تقضي بتسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق خلف القضبان.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الجمعة "الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف" وفق بيان صادر عن الحكومة.

وأكد متري لوكالة فرانس برس، أن الاتفاقية "ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل" لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ومن المرجح أن يحضر من الجانب السوري وزير العدل مظهر الويس أو وزير الخارجية أسعد الشيباني.

ويشكّل إبرام الاتفاقية بحسب ما أكد متري "خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين، وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح العليا للدولتين".

وتعد قضية الموقوفين السوريين أحد الملفات العالقة بين بيروت ودمشق، اللتين تعملان على إعادة ترتيب العلاقات بينهما بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

آلية التنفيذ

وأوضح نائب رئيس الوزراء اللبناني أن "المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك".

وكان مسؤول قضائي قد صرح لفرانس برس، في وقت سابق، بأن حوالي 2250 سوريًّا محتجزون في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء.

وقال مسؤول قضائي، طلب عدم كشف هويته، إنه "يتوجّب على كل محكوم مستوف الشروط ويرغب بتسليمه إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني وتتم الموافقة عليه".

ولفت المصدر إلى أن الأمر "يتوقف على سرعة إنجاز المعاملات، لكن الاتفاقية توضح بأن يسلّم السجناء السوريون المستفيدون منها خلال مهلة 3 أشهر كحدّ أقصى".

وتخضع عمليات تسليم المحكومين إلى بلادهم لإجراءات إدارية، وقال مصدر قضائي إن "عمليات نقل المحكومين إلى بلادهم يمكن أن تحصل عبر دفعات كبيرة أو بشكل فرادي، وذلك بحسب إنجاز المعاملات وبالتنسيق مع الجانب السوري، والاتفاق عمّا إذا كان تسليمهم سيحصل في السجون أو على الحدود اللبنانية السورية".

ومن بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية.