قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخص، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة رُب ثلاثين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي على البلدة أدت إلى استشهاد مواطن"، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القتيل كان يقوم بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل لحظة الاستهداف.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا في حزب الله، قال إنه كان يشارك في "محاولات لإعادة إعمار بنية تحتية عسكرية" في منطقة مركبا القريبة من موقع الغارة.

وتأتي الغارة في ظل استمرار إسرائيل بتنفيذ هجمات على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد حرب استمرت أكثر من عام مع حزب الله، ولا تزال بموجبه قوات إسرائيلية متمركزة في 5 تلال إستراتيجية جنوب البلاد، خلافا لما نص عليه الاتفاق.

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة اللبنانية بعد الحرب خطة لنزع سلاح حزب الله، وأعلن الجيش اللبناني مطلع يناير/كانون الثاني إنجاز المرحلة الأولى منها جنوب نهر الليطاني، فيما شككت إسرائيل بمدى كفاية هذه الإجراءات.