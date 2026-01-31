غضب واسع على المنصات من جرائم الاحتلال في غزة

يمسي ويصبح أهل غزة على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وقصفه بالطائرات بالمدفعية لكل شبر في مناطقهم حتى لو كانت خيمة بالكاد تحمي الأطفال والنساء النيام من هذا البرد القارس.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مناطق مدنية تحوي خياما للنازحين في خان يونس وشققا سكنية ومقرا للشرطة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 29 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرات آخرين.

وشمل القصف الإسرائيلي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ويوجد فيها مخيمات للنازحين في منطقة المواصي، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على خيم النازحين المهترئة، التي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني. وحدث ذلك حينما كان الناس غارقين في النوم.

وودع الغزّيون أحباءهم على عجل، فلا يعرف من سيكون التالي والذي سيلتحق بذويه في ظل القصف المستمر من المقاتلات الحربية.

وزعم مصدر أمني اسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة، وقالت في بيان، إن ادعاءات الاحتلال كاذبة، "وهي تبرير لمجازره بحق شعبنا".

تعليقات

وأثارت الصور القاسية القادمة من غزة غضب نشطاء عرب، وهو ما نقلته حلقة (2026/1/31) من برنامج "شبكات".

وخاطب عبد الرزاق في تعليقه المسلمين والعرب، قائلا:

"يا مسلمون يا عرب إلى متى يستمر هذا الإجرام والقتل بحق الشعب الفلسطيني من الصهاينة المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل". بواسطة

وعلقت سليمة بأن استمرار جرائم الاحتلال سببها أن إسرائيل لا تعاقب، وكتبت:

" لا حسيب ولا رقيب لأنه عربي مسلم.. لو كان أمريكيا أو صهيونيا أو أوروبيا لأقاموا الدنيا". بواسطة

وتساءل أحمد عن وقف إطلاق النار، وقال:

"نفسي أعرف هل يطبق وقف إطلاق النار من الجانبين أم من جانب واحد؟.. لا أفهم". بواسطة

وطالب اللوبو في تغريدته المقاومة الفلسطينية بالرد، بقوله:

" لا بد للمقاومة في غزة أن ترد بقنص الصهاينة في كل دقيقة فهذا الكون لا يعرف إلّا لغة القوة". بواسطة

وعلق شاهد على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، وكتب:

"لقد أثبت النظام الإسرائيلي الإرهابي والمزيف والمحتل، من خلال جرائمه ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للعالم أنه النظام الاحتلالي الأكثر شراسة ووحشية في تاريخ البشرية". بواسطة

وحسب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، فإن الاحتلال خرق اتفاق وقف النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول وحتى اليوم 1450 مرة، ما أسفر عن 524 شهيدا و1360 جريحا. وبلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 260 شهيدا خلال هذه المدة.