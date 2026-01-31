25 شهيدا في غزة والاحتلال يقصف مقر الشرطة بحي الشيخ رضوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال تصعيده المستمر ضد القطاع، في حين اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وارتكاب جرائم وحشية في القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 25 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن 18 من هؤلاء الشهداء سقطوا في مدينة غزة وسط القطاع، بينما أكد مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للشرطة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وكانت مصادر في المستشفى أكدت استشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف مقر الشرطة بالحي. كما أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع سقوط شهداء ومصابين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مقر الشرطة الواقع شمالي المدينة.

وقالت الشرطة الفلسطينية بغزة إن طواقم الإسعاف تجلي الشهداء والجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان. كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على حي النصر غربي مدينة غزة.

وتركّز القصف، بحسب المعلومات الميدانية، على أحياء سكنية ومناطق تؤوي نازحين بينها حيا التفاح والشيخ رضوان في مدينة غزة، إضافة إلى خيام في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، في مشهد يعكس هشاشة الواقع الأمني للمدنيين.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت في وقت سابق من صباح اليوم باستشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال، بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مدينتي غزة وخان يونس وسط القطاع وجنوبه.

وقال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مناطق داخل انتشار قواته في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وكان الإسعاف والطوارئ في القطاع أفاد، في وقت سابق من صباح اليوم، باستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين في مدينة غزة بقصف إسرائيلي صباح اليوم استهدف شقة سكنية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال.

كما أفاد الإسعاف والطوارئ بأن عددا من الفلسطينيين أُصيبوا إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة إن معظم شهداء اليوم من الأطفال، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف الضحايا في الرقبة والرأس ولا يميز بين صغير وكبير، واصفا ما يجري في قطاع غزة الآن بكارثة ممنهجة هي الأكبر منذ بدء الاحتلال.

بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن 60% ممن قتلهم الاحتلال بعد وقف إطلاق النار أطفال ونساء، مشيرا إلى أن الواقع الصحي في القطاع انهار بسبب الاحتلال.

بيان لحركة حماس

وفي رد فعل على التصعيد الإسرائيلي، قالت حركة حماس إن استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين تصعيد خطير وتقويض متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة إن القصف المتواصل للاحتلال على قطاع غزة وارتكابه مجزرة جديدة جريمة وحشية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما اعتبرت حماس أن انتهاكات الاحتلال تؤكد استمراره في حرب الإبادة على القطاع وتلاعبه بالاتفاق واستهتاره بجهود الوسطاء.

ودعت حماس الدول الضامنة للاتفاق والإدارة الأمريكية للتحرك لوقف سياسة الاحتلال التي تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.

كما طالبت بممارسة ضغط جاد لوقف العدوان المتكرر على أهل غزة، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، إضافة إلى تمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة.

ويأتي بيان الحركة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير والخرق المتواصل للاتفاق، حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي 524 فلسطينيا منذ دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصاب 1360 آخرين، وفق مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.