استعداد إستراتيجي.. إيران تخصص مقابر للقتلى الأمريكيين المحتملين

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن منظمة "بهشت زهرا" جهزت موقع دفن مؤقتا للقتلى المحتملين من الجنود الأمريكيين في ضواحي طهران، في خطوة غير مسبوقة ضمن استعدادات استباقية لمواجهة أي تصعيد محتمل، دون تفاصيل عن الجدول الزمني لتفعيله.

ونقلت العلاقات العامة للمنظمة أن هذا الموقع تم إنشاؤه في خطوة غير مسبوقة، ويقع في ضواحي طهران، موضحة أن الإجراء يأتي ضمن استعدادات استباقية في ضوء التوترات الإقليمية ومغامرات الولايات المتحدة في المنطقة.

ولم يقدم أي توضيح رسمي حول التفاصيل الدقيقة لهذا الإجراء أو الجدول الزمني لتفعيله.

وأكدت المصادر أن الموقع يحتوي على عدة آلاف من القبور، معدة خصيصا لاستقبال قتلى القوات الأمريكية في سيناريوهات محتملة، وهو ما يظهر مستوى من الاستعدادات الإستراتيجية في حال وقوع أي تصعيد.

يذكر أن منظمة "بهشت زهرا" مسؤولة عن أكبر مقبرة في طهران، وتعد إدارة دفن الموتى وتنظيم المقابر من اختصاصاتها الأساسية.

وتأسست هذه المنظمة لضمان توفير خدمات الدفن للمدنيين والمناسبات الطارئة، بما في ذلك الكوارث الكبرى والحوادث الجماعية، لكنها لم تعلن سابقا عن استعدادات مخصصة لجنود أجانب، مما يجعل هذا الإعلان خطوة غير مسبوقة في تاريخها.