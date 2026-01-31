شقيق أدهم العكر يكشف تفاصيل أسر القائد القسامي

كشف نبيل العكر، شقيق القائد القسامي الأسير أدهم العكر، تفاصيل جديدة عن شقيقه وعن المعاناة التي عاشتها سرية القسام التي كان يقودها في جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال حاول تصوير المقاتل الفلسطيني بشكل مهين لكنه فشل في هز عزيمته.

وأشار نبيل العكر، خلال مداخلته مع برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، إلى أن الفيديو الأخير الذي يظهر فيه أدهم العكر مع "غسان الدهيني" كان مؤلما للعائلة، لكنه جزء من محاولة الاحتلال والنفوذ العميلي لإظهار الفلسطينيين كضعفاء، مؤكدا أن الهدف من الفيديو هو النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وليس من أفراد العائلة فقط.

وقال نبيل العكر "أدهم منتم لكتائب القسام منذ طفولته، وهو شاب خلوق ومحبوب، وقد أظهر صموده خلال الحصار في رفح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث بقي في أرض المعركة رغم تعرضه لاستنشاق الغاز وفترة العلاج في المستشفى الكويتي".

وأضاف أن شقيقه كان آخر من تبقى مع سرية القسام في حي الجنينة، مؤَمنا خروج بقية المقاتلين قبل أن يتم استهدافهم بالقصف.

وأوضح أن الاتصال مع سرية القسام انقطع تقريبا منذ 3 أشهر، وأن أدهم وفريقه عاشوا ظروفا صعبة، فقدوا خلالها أكثر من 70% من وزنهم بسبب نقص الطعام والماء، في ظل استمرار عمليات الهدم والتجريف في رفح.

وعن حال أدهم، أكد نبيل العكر أن الجيش الإسرائيلي استلم القائد القسامي من "الدهيني"، وأن الفيديو الأخير كان إثباتا على وجوده لدى الاحتلال.

وعن العائلة، أوضح نبيل أن أدهم متزوج وله 6 أطفال، وأنهم يشعرون بالغضب والحزن، مؤكدا أن ما جرى لشقيقه لن يمر مرور الكرام.

وأضاف "أدهم تصالح مع مصيره كمجاهد، فالمصير الطبيعي لأي مناضل هو الاستشهاد أو الأسر أو الإصابة، ونحن فخورون به".