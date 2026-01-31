الصحة العالمية تحذر من شتاء غزة وتدعو إلى دخول المساعدات دون عوائق

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن 10 أطفال في غزة توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم منذ بداية فصل الشتاء، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات لكل مناطق غزة بشكل مستمر ودون عوائق.

وكتب غيبريسوس على منصة إكس أنه "مع ازدياد برودة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، يواجه الأطفال والعائلات، الذين يلجؤون إلى مساكن مؤقتة سيئة العزل، ظروفا قاسية، مع قلة الحماية من العوامل الجوية".

كما نبّه إلى أن ظروف الشتاء، بالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد ونقص المياه والصرف الصحي، تزيد خطر تفشي الأمراض، وحالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة، إلى جانب تزايد عدد الحالات الخطيرة التي تتطلب دخول العناية المركزة.

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية تواصل دعم المرافق الصحية بالأدوية والمعدات الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك ستوفر بطانيات وقبعات دافئة للمواليد الجدد وبطانيات حرارية لحماية المرضى من البرد.

كما كرر غيبريسوس دعوات منظمة الصحة العالمية إلى "ضمان وصول مستمر وغير مقيد إلى قطاع غزة"، كما دعا إلى دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية في الوقت المناسب، فضلا عن مواد التجهيز لفصل الشتاء والمأوى"، معتبرا ذلك "أمورا بالغة الأهمية لإنقاذ الأرواح".