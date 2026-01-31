شاهد.. اللحظات الأولى لقصف مبنى إداري في مواصي خان يونس

بثت الجزيرة مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى إدارة مخيم غيث في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تصاعد الغارات الجوية على المنطقة.

واستشهد 29 فلسطينيا، منذ فجر السبت، في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقات متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وجميع المناطق المستهدفة إسرائيليا، منذ فجر السبت، تقع داخل نطاق ما يسمى "الخط الأصفر"، وهي المناطق التي لا توجد فيها قوات الاحتلال لكنها تتعرض للقصف.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي 1450 خرقا خلّف 524 شهيدا فلسطينيا و1400 مصاب، وفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.