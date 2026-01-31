بعد الصين.. ستارمر يبحث تعزيز الشراكة مع اليابان

اختتم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جولته في شرق آسيا بزيارة إلى اليابان، أجرى خلالها مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ركزت على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

وقال ستارمر، في تصريحات عقب لقائه تاكايشي في طوكيو، إن لندن وطوكيو اتفقتا على إعطاء أولوية واضحة لتعميق الشراكة الثنائية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يشمل تعزيز الأمن المشترك عبر منطقتي أوروبا–المحيط الأطلسي والمحيطين الهندي والهادئ.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني زيارته إلى اليابان، عضو مجموعة السبع وحليف مجموعة العشرين، بأنها مهمة للغاية، وأكد أن طوكيو تعد أكبر مستثمر آسيوي في الاقتصاد البريطاني، حيث تدعم نحوُ 1000 شركة يابانية ما يقارب 150 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.

وأضاف ستارمر أن محادثاته مع نظيرته اليابانية تناولت ملفات الدفاع والأمن والتجارة والاقتصاد.

وشدد على أن البلدين يشتركان في مصالح ومبادئ حيوية وفي طموح مشترك لبناء شراكة قادرة على تحقيق فوائد حقيقية للجانبين، في ظل ما وصفه بالاضطرابات العالمية المتزايدة.

"بناء مرحلة جديدة"

وفي بيان صدر بعد اجتماع ثنائي استمر نحو 20 دقيقة وقبيل عشاء عمل، قال ستارمر إنه يتطلع إلى مواصلة النقاشات مع تاكايشي، معلنا توجيه دعوة رسمية لها لزيارة المملكة المتحدة والمقر الصيفي لرئيس الوزراء في تشيكرز في وقت لاحق من العام الحالي.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها اتفقت مع ستارمر على عقد اجتماع هذا العام على مستوى وزيري الخارجية والدفاع.

وأضافت أنها ناقشت مع ستارمر سبل التعاون من أجل إدارة منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأكدت ساناي، التي تولت رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتستعد لانتخابات مقررة مطلع فبراير/شباط المقبل، رغبتها في العمل بشكل أوثق مع ستارمر لبناء مرحلة جديدة من العلاقات اليابانية البريطانية، وسط التحديات المعقدة التي تواجه المجتمع الدولي.

وتأتي زيارة ستارمر إلى طوكيو في ختام جولة استمرت 4 أيام إلى الصين، وهي زيارة أثارت انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف التقارب مع بكين بأنه "خطِر جدا".