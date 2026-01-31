قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء سيواجه برد صارم يلحق أضرارا بالمعتدي وإسرائيل

حذر قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم السبت، من أن أي اعتداء على إيران "سيواجه برد صارم وإلحاق أضرار جسيمة بالمعتدي" ، مضيفا -خلال مهرجان لقوات الدفاع الجوي الإيراني– "إذا ارتكب العدو خطأ، فإنه سيعرض بلا شك أمنه وأمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني للخطر".

وقال حاتمي -وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)- إن "القوات الإيرانية في حالة تأهب دفاعي وعسكري كامل وتتم مراقبة تحركات العدو في المنطقة عن كثب ونحن على أهبة الاستعداد".

وأضاف أن "جيراننا أعلنوا أنهم لن يسمحوا بإساءة استخدام أراضيهم ومساحتهم ضد إيران"، مضيفا أن "هذا أمر يستحق التقدير، لأنهم يعلمون أن أي شعور بعدم الأمن تجاه إيران سيجعل المنطقة بأكملها غير آمنة".

وقال قائد الجيش الإيراني إن التكنولوجيا النووية لبلاده "لا يمكن القضاء عليها"، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقع فيها أن تسعى إيران إلى إبرام اتفاق لتجنّب ضربات أمريكية.

وقال الرئيس ترمب، الجمعة، إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك.

وخلال مراسم توقيع أوامر رئاسية في البيت الأبيض، أشار ترمب، إلى أن بلاده ترسل حاليا عددا كبيرا من السفن، باتجاه إيران آملا التوصل إلى اتفاق، مضيفا "إذا توصلنا لاتفاق فسيكون ذلك جيدا، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنرى ماذا سيحدث".

وأضاف حاتمي، أن "العلم والتكنولوجيا النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن القضاء عليهما، حتى لو استُشهد علماء وأبناء من هذا الوطن".

القوة الصاروخية

وقال "إن القوة الصاروخية أو القوة الدفاعية أو غيرها من جوانب قوتنا الدفاعية، في وضع متفوق وأعلى جودة مما كانت عليه قبل حرب الأيام الـ12".

وفي 13 يونيو/حزيران 2025 شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، هجوما على إيران استمر 12 يوما، شمل استهداف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، واغتيال قادة وعلماء، في حين ردّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأكد قائد الجيش أن "إيران لم تغزُ أي دولة قط، لكن تهديد دولة عظيمة كإيران خطأ فادح"، قائلا "جنودنا المخلصون وقادتنا المخضرمون في الحروب على أهبة الاستعداد للرد، إذا سعى العدو إلى حل المسألة، فعليه أن يعامل إيران باحترام".

وحذرت الولايات المتحدة، أمس، الحرس الثوري الإيراني من أنها "لن تقبل الأفعال غير الآمنة" في مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عن إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية هناك لمدة يومين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -المسؤولة عن الشرق الأوسط– إن الجيش الأمريكي لن يتسامح مع المناورات "غير الآمنة" مثل التحليق فوق السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك اقتراب الزوارق السريعة الإيرانية في مسار تصادمي مع السفن الأمريكية.

وأضافت القيادة المركزية أن "أي سلوك غير آمن وغير احترافي بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار.