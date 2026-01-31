حرق وضرب وتنكيل.. موجة اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة والقدس

تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك مداهمة المنازل والقرى وإطلاق القنابل الصوتية، في وقت اعتدى فيه مستوطنون إسرائيليين على فلسطينيين بالحجارة شمالي القدس.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال داهمت منزلا خلال اقتحام قرية مادما جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير، في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، للمرة الثانية خلال ساعات. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز، واعتقلت مواطنا وطفلا وشابة، قبل انسحابها من القرية.

وفي منطقة حوارة بمسافر يطا، جنوبي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين فلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أقدموا على رفع أعلام إسرائيلية داخل أراض لفلسطينيين في المنطقة، مما دفع الفلسطينيين إلى الاحتجاج، وذلك بالتزامن مع وجود جيش الاحتلال في المنطقة لحماية المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيَين اثنين في منطقة خلة النتش، بقضاء مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، عقب هجوم نفذه مستوطنون على المنطقة.

وقال شهود عيان للجزيرة إن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين، تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، وقاموا بعمليات تخريب.

إصابة فلسطينيَين

وشمالي القدس، أصيب فلسطينيان بجروح مساء الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالحجارة، وقالت محافظة القدس -في بيان- إن مستوطنين هاجموا فلسطينيَين اثنين في تجمع معازي جبع شمالي المدينة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

وأضافت المحافظة أن المستوطنين المعتدين أضرموا النار في أحد منازل التجمع قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها، وأوضحت أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة يتعرض لها التجمع من جانب المستوطنين، في إطار محاولات تضييق تهدف إلى دفع السكان للرحيل القسري.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي استمرت عامين، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وشملت القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.