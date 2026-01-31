تفاؤل روسي أمريكي بعد محادثات ويتكوف ودميترييف

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في منشور على منصة "إكس" إن وفدا أمريكيا عقد "اجتماعات مثمرة وبناءة" مع المبعوث الاقتصادي الروسي الخاص ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف في فلوريدا اليوم السبت.

وجاء ‌في المنشور أن ‌الوفد الأمريكي ضم إلى جانب ويتكوف وزير الخزانة سكوت بيسنت، ‌وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومستشار البيت الأبيض جوش جرونباوم.

كما أكد مصدر روسي لوكالة الصحافة الفرنسية -اشترط عدم كشف هويته- أن المباحثات التي أجراها دميترييف مع مسؤولين أمريكيين في فلوريدا "بدأت في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

من جهته، أعلن دميترييف أن الاجتماع مع وفد الولايات المتحدة المعني بصنع السلام كان بنّاء، ووصف النقاش بشأن مجموعة العمل الاقتصادية الأمريكية الروسية بالمثمر أيضا.

ويأتي اللقاء قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع المفاوضين الأوكرانيين والروس في أبوظبي، لمناقشة خطة تؤيدها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في أوكرانيا.

كما يتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي استجابت لها موسكو بناء على طلب الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على كييف حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، حيث أشار الكرملين أن مبادرة ترمب جاءت بهدف تهيئة ظروف مؤاتية للمفاوضات.

وتقول الولايات المتحدة إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق، لكنهما لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد حل وسط بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بمطالبة روسيا بأراض أعلنت ضمها في شرق أوكرانيا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الجمعة، عدم التوصل إلى تسوية بشأن مناطق شرقي أوكرانيا التي تطالب بها روسيا، كما أوضح أنه لا يوجد اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بشأن منشآت الطاقة بين أوكرانيا وروسيا.